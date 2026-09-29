Nastała jesień. Jak Straż Miejska zadba o bezpieczeństwo mieszkańców?

Bezpieczeństwo wokół szkół przez cały rok

Choć początek roku szkolnego już za nami, działania służb nie kończą się jednak na pierwszym dzwonku. Akcje takie jak „Bezpieczna droga do szkoły” oraz kontrole przy placówkach edukacyjnych mają charakter całoroczny.

Nasz Oddział Szkolno-Profilaktyczny jest w stałym kontakcie z dyrekcjami szkół. Bierzemy udział w akcjach pod szkołami, monitorujemy przejścia dla pieszych, a także prowadzimy zajęcia edukacyjne i pogadanki zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach - podkreśla rzecznik Straży Miejskiej Robert Gogola.

Stop nielegalnemu parkowaniu i porzucaniu hulajnóg

Wraz z początkiem października i powrotem studentów, w mieście przewidywane jest dalsze natężenie ruchu. Strażnicy zapowiadają stanowcze reakcje na wykroczenia drogowe, zarówno zgłaszane przez mieszkańców, jak i ujawniane podczas rutynowych patroli.

Szczególna uwaga kierowana będzie na kierowców zastawiających skrzyżowania, parkujących za znakami zakazu, blokujących chodniki czy niszczących zieleń.

Równie istotnym problemem stają się nieprzepisowo porzucane hulajnogi elektryczne oraz brawura ich użytkowników. Służby przypominają, że hulajnoga pozostawiona w niewłaściwym miejscu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla pieszych i kierowców.

Przepisy jasno określają zasady korzystania z hulajnóg. Zwracamy uwagę na przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, przewożenie dodatkowych osób czy zbyt szybką jazdę po chodniku. Wobec sprawców takich wykroczeń nakładane są mandaty karne – tłumaczy Gogola.

Jesienno-zimowe kontrole pieców

Wraz z nadejściem chłodniejszych dni strażnicy miejscy powrócą również do kontroli instalacji grzewczych. W ramach działań związanych z uchwałą antysmogową sprawdzana będzie jakość spalanego paliwa oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów.

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