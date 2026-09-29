Wielka akcja policji w Lubelskiem. 107 poszukiwanych wpadło w dwa dni

Sprawdzono ponad 1300 adresów w woj. lubelskim
- Podczas dwudniowej operacji funkcjonariusze ujęli 107 ukrywających się osób.
- Mundurowi prześwietlili ponad 1300 lokalizacji na terenie województwa lubelskiego.
- Czternastu uciekinierów miało wystawione za sobą listy gończe.
Głównym założeniem operacji „Poszukiwany” było zlokalizowanie oraz ujęcie osób, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym tych ściganych nakazami doprowadzenia przez prokuratury i sądy.
W masowe działania włączyły się jednostki z całego garnizonu w regionie. W gronie zatrzymanych ponad stu osób znaleźli się podejrzani o łamanie prawa, przestępcy skazani na odsiadkę, a także ludzie, których miejsca przebywania próbowano po prostu ustalić.
Czytaj też: Torturowali 44-latka nad rzeką i grozili śmiercią. Ruszył proces oprawców ze Spiczyna
Aż czternaście ujętych osób figurowało w systemach na podstawie listów gończych. Po udanych interwencjach część zatrzymanych trafiła bezpośrednio za kratki, gdzie rozpoczną odbywanie swoich wyroków lub zostaną objęci niezbędnymi środkami zapobiegawczymi.
Obywatel Ukrainy w rękach policji. Miał na koncie wielkie oszustwa
Wśród schwytanych uciekinierów znalazł się również 25-letni Ukrainiec. Młody mężczyzna unikał organów ścigania od 2025 roku, a na swoim koncie zgromadził aż 13 podstaw do poszukiwań, wliczając w to dwa listy gończe.
Zatrzymany 25-latek brał udział w sprytnym procederze oszustw na rzekomego pracownika banku. Według szacunków śledczych, ofiary tej działalności straciły łącznie około 2 milionów złotych. Bezpośrednio po ujęciu obywatel Ukrainy został przewieziony do aresztu tymczasowego.
Czytaj też: Dron uderzył blisko Polski. Jest nagranie wideo!
Za nadzór nad tą gigantyczną, dwudniową akcją odpowiadał Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przedstawiciele służb zapowiadają, że to nie koniec tego typu operacji w przyszłości.