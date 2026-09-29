Wielka akcja policji w Lubelskiem. 107 poszukiwanych wpadło w dwa dni

Sprawdzono ponad 1300 adresów w woj. lubelskim

Podczas dwudniowej operacji funkcjonariusze ujęli 107 ukrywających się osób.

Mundurowi prześwietlili ponad 1300 lokalizacji na terenie województwa lubelskiego.

Czternastu uciekinierów miało wystawione za sobą listy gończe.

Głównym założeniem operacji „Poszukiwany” było zlokalizowanie oraz ujęcie osób, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości, w tym tych ściganych nakazami doprowadzenia przez prokuratury i sądy.

W masowe działania włączyły się jednostki z całego garnizonu w regionie. W gronie zatrzymanych ponad stu osób znaleźli się podejrzani o łamanie prawa, przestępcy skazani na odsiadkę, a także ludzie, których miejsca przebywania próbowano po prostu ustalić.

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Aż czternaście ujętych osób figurowało w systemach na podstawie listów gończych. Po udanych interwencjach część zatrzymanych trafiła bezpośrednio za kratki, gdzie rozpoczną odbywanie swoich wyroków lub zostaną objęci niezbędnymi środkami zapobiegawczymi.

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Obywatel Ukrainy w rękach policji. Miał na koncie wielkie oszustwa

Wśród schwytanych uciekinierów znalazł się również 25-letni Ukrainiec. Młody mężczyzna unikał organów ścigania od 2025 roku, a na swoim koncie zgromadził aż 13 podstaw do poszukiwań, wliczając w to dwa listy gończe.

Zatrzymany 25-latek brał udział w sprytnym procederze oszustw na rzekomego pracownika banku. Według szacunków śledczych, ofiary tej działalności straciły łącznie około 2 milionów złotych. Bezpośrednio po ujęciu obywatel Ukrainy został przewieziony do aresztu tymczasowego.

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Za nadzór nad tą gigantyczną, dwudniową akcją odpowiadał Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Przedstawiciele służb zapowiadają, że to nie koniec tego typu operacji w przyszłości.