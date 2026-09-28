Volkswagen zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca spłonął w aucie

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-28 11:06

Dramatyczny wypadek w miejscowości Bielany Duże. Samochód osobowy wypadł z drogi, uderzył w drzewo, a następnie całkowicie spłonął. Osoba kierująca volkswagenem zginęła na miejscu.

Służby ratunkowe na miejscu tragicznego wypadku w Bielanach Dużych. O szczegółach zdarzenia przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 21. Ze zgłoszenia przekazanego służbom wynikało, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Po zderzeniu pojazd stanął w płomieniach.

Gdy łukowscy policjanci dotarli na miejsce, volkswagen był całkowicie spalony. Osoby znajdującej się za kierownicą nie udało się uratować.

Trwa ustalanie tożsamości ofiary

Tożsamość zmarłej osoby nie została dotychczas ustalona. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny śmiertelnego wypadku.

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