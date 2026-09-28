Volkswagen zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca spłonął w aucie

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 21. Ze zgłoszenia przekazanego służbom wynikało, że samochód osobowy zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Po zderzeniu pojazd stanął w płomieniach.

Gdy łukowscy policjanci dotarli na miejsce, volkswagen był całkowicie spalony. Osoby znajdującej się za kierownicą nie udało się uratować.

Trwa ustalanie tożsamości ofiary

Tożsamość zmarłej osoby nie została dotychczas ustalona. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny śmiertelnego wypadku.