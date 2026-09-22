Tragiczna śmierć księdza Tomasza z Lublina. Znamy datę i miejsce pogrzebu

Tragiczne wydarzenia miały miejsce w piątek, 18 września w godzinach popołudniowych. Wiadomo, że kapłan odebrał sobie życie, jednak powody tej dramatycznej decyzji pozostają nieznane. Ksiądz Tomasz był postacią bardzo dobrze znaną wiernym z lubelskiego Felina. Parafia ta, utworzona pod koniec lat osiemdziesiątych, stanowiła początkowo osiedle wzniesione wśród pól, znacznie oddalone od centrum miasta. Dziś jest to tętniąca życiem dzielnica z nowoczesną infrastrukturą, gdzie stara zabudowa sąsiaduje z nowymi blokami. Zmarły wikariusz cieszył się ogromną sympatią mieszkańców – potrafił znaleźć wspólny język zarówno z osobami mieszkającymi tu od dekad, jak i z nowymi parafianami.

Zmarły wikariusz miał wyjątkowe zainteresowania – z pasją oddawał się malarstwu oraz restaurowaniu dewocjonaliów, w tym figurek Matki Bożej i krzyży. Jego charakterystyczny wygląd – lekko korpulentna sylwetka i łysa głowa – na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Felina. Jedna z parafianek, pani Aneta, wspomina swoje ostatnie, czwartkowe spotkanie z kapłanem, opowiadając o jego mądrości i zdrowym podejściu do życia. Słowa „do zobaczenia” okazały się niestety ich ostatnim pożegnaniem.

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Parafianie nie kryją szoku po otrzymaniu tej tragicznej wiadomości. W oficjalnym komunikacie opublikowanym na facebookowym profilu parafii poinformowano o bolesnej stracie. Podkreślono, że śmierć księdza Tomasza napełniła wspólnotę smutkiem i niedowierzaniem. Wierni powierzyli zmarłego duszpasterza Bożemu Miłosierdziu, dziękując za jego życie i pełną oddania służbę kapłańską.

Ksiądz Tomasz, urodzony w 1978 roku w Krasnymstawie, przyjął święcenia kapłańskie 28 maja 2005 roku w Lublinie. Swoją posługę duszpasterską pełnił w Puławach, Świerżach, Sernikach oraz Klementowicach. Do parafii na lubelskim Felinie trafił w 2017 roku i to właśnie z tą wspólnotą był związany aż do swoich ostatnich dni.

Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego kapłana rozpocznie się w piątek, 25 września, w kościele, w którym pełnił swoją posługę. Archidiecezja Lubelska przekazała, że o godzinie 17:00 w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Lublinie odbędzie się obrzęd wprowadzenia ciała. Ceremonia pogrzebowa zaplanowana jest na sobotę, 26 września, w jego rodzinnych stronach. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się o godzinie 10:00 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaniem niedaleko Rejowca Fabrycznego.

Harmonogram pogrzebu księdza Tomasza. Ostatnie pożegnanie zmarłego wikariusza

Piątek, 25 września 2026 r.

Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Władysława Jagiełły 7, Lublin:

17.00 – wniesienie trumny z ciałem zmarłego kapłana,

17.15 – modlitwa różańcowa,

18.00 – Msza Święta żałobna.

Sobota, 26 września 2026 r.

Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Kanie 119A (k. Rejowca Fabrycznego):

10.00 – wniesienie trumny z ciałem do świątyni,

10.15 – modlitwa różańcowa za zmarłego,

11.00 – Msza Święta pogrzebowa, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz.