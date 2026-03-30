Rankiem 30 marca na terenie ostrowskiej parafii doszło do wstrząsającego incydentu. Jak donosi portal lubartow.24wspolnota.pl, zmierzający na mszę człowiek natrafił na makabryczny widok - na zewnętrznym ołtarzu polowym obok kościoła wisiały kobiece zwłoki. Zaalarmowane służby natychmiast przyjechały na miejsce tragedii. Załoga karetki pogotowia ratunkowego nie mogła już jednak pomóc i jedynie formalnie stwierdziła zgon. Szybko ustalono, że zmarła to 37-letnia mieszkanka Lublina.

Śmierć na ołtarzu polowym. Prokuratura bada sprawę 37-latki

Śledczy działający pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny terenu parafii oraz samego ciała. Wstępne ustalenia nie sugerują, aby w śmierć 37-latki uwikłane były osoby trzecie, ale organy ścigania nie odrzucają na tym etapie żadnej hipotezy. Najważniejsze odpowiedzi przyniesie dopiero sekcja zwłok.

- Dotychczas wykonane czynności dowodowe nie wskazują, by do śmierci kobiety przyczyniły się inne osoby, jednakże decyzją prokuratora ciało zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Zostanie ona przeprowadzona 31 marca w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

- oświadczył na łamach portalu lubartow.24wspolnota.pl prokurator Krzysztof Sokół.

Tragedia w Ostrowie Lubelskim. Postępowanie z art. 151 Kodeksu karnego

Lubartowska Prokuratura Rejonowa uruchomiła już formalne dochodzenie w tej sprawie. Z informacji przekazanych przez "Tygodnik lokalny Wspólnota Lubartowska" wynika, że czynności są prowadzone z artykułu 151 Kodeksu karnego. Chodzi tu o ewentualne podżeganie lub pomaganie w odebraniu sobie życia. Taka kwalifikacja prawna to rutynowe działanie przy tego rodzaju sprawach, pozwalające śledczym drobiazgowo zweryfikować tło zdarzenia. Serwis lubartow.24wspolnota.pl przypomina dosłowną treść wspomnianego zapisu:

"Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu" - brzmi treści tego artykułu.

Telefony zaufania. Gdzie szukać pomocy w kryzysie?

Jeśli mierzysz się z ciężkimi problemami, towarzyszą ci myśli samobójcze albo pragniesz wesprzeć bliskiego w kryzysie psychicznym, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Działają wyspecjalizowane instytucje, w których bez problemu otrzymasz darmową i całkowicie anonimową pomoc. Nie obawiaj się poprosić o wsparcie.

Lista darmowych, czynnych przez całą dobę infolinii:

• 800 70 22 22 – ogólnopolskie Centrum Wsparcia dla dorosłych znajdujących się w kryzysie psychicznym

• 800 12 12 12 – darmowy Dziecięcy Telefon Zaufania prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka

• 116 111 – bezpłatny Telefon Zaufania dedykowany Dzieciom i Młodzieży

• 116 123 – ogólnopolska poradnia telefoniczna dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym

• 112 – ogólny numer alarmowy w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia