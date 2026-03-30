Nietypowa akcja ratunkowa. Sowa uwolniona z sieci

Zgłoszenie o poranku

W sobotę, 28 marca o godzinie 08:27, do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie dotyczące sowy znajdującej się w niebezpieczeństwie. Zwierzę zaplątało się w sieć na drzewie w miejscowości Dominów. Sytuacja wymagała szybkiej reakcji, dlatego na miejsce zadysponowano strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczopolu.

Wiosna na starociach

Sprawna akcja ratunkowa

Po przybyciu na miejsce ratownicy przystąpili do zabezpieczenia terenu, a następnie rozpoczęli działania mające na celu uwolnienie ptaka. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz doświadczeniu strażaków, akcja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

Sowa została uwolniona i – co najważniejsze – nie odniosła poważniejszych obrażeń. Po zakończeniu działań zwierzę mogło wrócić do swojego naturalnego środowiska

Codzienna służba, nie tylko pożary

Choć tego typu interwencje nie należą do najbardziej spektakularnych, stanowią ważny element codziennej pracy strażaków. Funkcjonariusze regularnie podejmują działania związane z ratowaniem zwierząt – zarówno domowych, jak i dzikich.

