Mieszkańcy zaczęli się niepokoić. Jest komunikat, wojsko uspokaja

Mieszkańcy się niepokoją, wojsko odpowiada

We wtorek w mediach zaczęły pojawiać się informacje płynące od mieszkańców Hrubieszowa i okolic. Z ich relacji wynikało, że nad miejscowością miały pojawić się drony, wojskowe samoloty i śmigłowce. Sytuacja naturalnie wywołała spory niepokój, na który w oświadczeniu odpowiedziało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jego przedstawiciele przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że "aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej". Działania te mają potrwać do środy, 20 maja i umożliwić zweryfikowanie gotowości bojowej oraz procedur. W ćwiczeniach biorą udział jednostki Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych.

"Jednocześnie w północnej części kraju trwa ćwiczenie taktyczno-specjalne COMMON SAREX-26, podczas którego siły i środki odpowiedzialne za działania poszukiwawczo-ratownicze doskonalą procedury prowadzenia działań poszukiwawczych na lądzie i morzu" - czytamy.

Przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego RSZ podkreślili również, że w ramach ciągłego doskonalenia zdolności "każdego dnia żołnierze Wojska Polskiego prowadzą szkolenia i ćwiczenia mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu gotowości operacyjnej, zarówno w domenie lądowej, morskiej oraz powietrznej". Działania realizowane są po to, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo i w razie potrzeby móc zareagować skutecznie.

W nawiązaniu do informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej, informujemy, że aktualnie we wschodniej części Polski obywa się zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, które potrwa do środy, 20 maja br. W ćwiczeniu udział biorą wydzielone jednostki Sił… pic.twitter.com/5PPmfDcO9D— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 19, 2026

