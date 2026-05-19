Bezpieczniejsze rowery? Lubelscy policjanci mają na to sposoby

Po oznakowaniu specjalny numer wraz z danymi właściciela trafia bezpośrednio do policyjnej bazy danych.

Jest to bardzo cenna informacja na wypadek ewentualnej kradzieży. To działanie ma również bardzo duże znaczenie prewencyjne. Jeżeli zdecydujemy się na oznakowanie roweru, pamiętajmy, że jest ono całkowicie darmowe. Wystarczy skontaktować się z dzielnicowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo udać się na różnego rodzaju wydarzenia, na których pojawiają się policjanci - podkreśla podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci najczęściej nanoszą numer na ramę roweru specjalnym urządzeniem.

Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku kradzieży, które niestety dość często zdarzają się szczególnie w okresie letnim, czyli w sezonie rowerowym, złodzieje sprawdzają klatki schodowe i miejsca, w których rowery są pozostawione, a nie zawsze właściwie zabezpieczone. Często tylko czekają na okazję. W przypadku takiej kradzieży policjanci, zatrzymując podejrzane osoby, mogą sprawdzić, czy rowery lub inne przedmioty, takie jak telefony, pochodzą z legalnego źródła, czy też zostały wcześniej skradzione i zarejestrowane jako utracone - przyznaje podinspektor.

Jednym z takich wydarzeń będzie m.in. akcja VIVO! Lublin przy alei Unii Lubelskiej. W ramach akcji 23 maja od godziny 13 do 17 będzie można zabezpieczyć w ten sposób swój rower.

