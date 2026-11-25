Miejsce, w którym doszło do stłuczki jest jednym z najbardziej newralgicznych skrzyżowań w Lublinie. Przecinają się tam dwie ważne lubelskie arterie, prowadząca z Czechowa do centrum miasta al. Kompozytorów Polskich i al. Solidarności, będąca częścią trasy W-Z przecinającej miasto ze wschodu na zachód. Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 listopada ok 19-ej. Kierowca nissana micra próbował skręcić w lewo, w stronę Czechowa, usiłując wepchnąć się w kolejkę częścią drogi trwale wyłączoną z ruchu, pomalowanej w pasy. Uderzył w bok policyjnego BMW, służącego do patrolowania policjantom z drogówki. Choć oba auta zjechały z ronda, momentalnie zrobił się korek.

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- Policjanci sporządzili wniosek o ukaranie kierowcy nissana do sądu - informuje SE podinsp. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Obaj kierowcy byli trzeźwi, nikt nie ucierpiał.

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