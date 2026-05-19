To trochę jak pomost pomiędzy nauką a karierą. Finance Connects na Politechnice Lubelskiej

Olka Mazur
2026-05-19 13:18

Biznes spotkał się ze studentami. Na Politechnice Lubelskiej odbyła się już druga edycja wydarzenia Finance Connects. To spotkanie młodych ludzi z osobami ze świata biznesu, które ma na celu pokazanie studentom obecnych trendów na rynku pracy, a także podzielenie się z nimi wiedzą na temat tego jak skutecznie ubiegać się o pracę.

Autor: Pixabay.com
- Dla nas to takie otwarcie furtki na rynek pracy. Na pewno da nam bardzo dużo kontaktów, bo jest bardzo dużo osób z różnych firm. Oprócz kontaktów także doświadczenie, bo można się wymienić naprawdę już z doświadczonymi pracodawcami i wiedza, która jest bezcenna oczywiście w dzisiejszym świecie - mówi Jan Grzesiak z Koła Naukowego Zarządzania Finansami „PROFIT”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 100 studentów z kierunków finanse i rachunkowość oraz rachunkowość i controlling.

