To trochę jak demokracja w ławkach. Ruszają Szkolne Budżety Obywatelskie

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- Zapraszamy do udziału w 6. już edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. To program, który pozwala szkołom, bursom, ośrodkom szkolnym, ale także młodzieżowym domom kultury ubiegać się o środki na realizację własnych projektów. Do tej pory w programie uczestniczyło 97 społeczności szkolnych, które zrealizowały blisko 180 projektów. Wśród nich znalazły się między innymi aranżacje szkolnych przestrzeni, wyposażenie siłowni szkolnych czy zakładanie przyszkolnych ogródków. W trakcie szkolnych budżetów obywatelskich uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie zastanawiają się, co można zmienić albo ulepszyć w szkole. Generują pomysły, promują projekty i decydują, które z nich zrealizują - mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.

Wnioski do tegorocznej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich placówki oświatowe mogą składać od 14 do 29 kwietnia 2026 r. za pośrednictwem systemu doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie.

