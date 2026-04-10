Była w ciąży, gdy tętniak w głowie pękł. Lekarze musieli wykonać dwa zabiegi

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- Pacjentka była w niespełna 30. tygodniu ciąży. Mówi się, że tętniaki w ciąży pękają pięciokrotnie częściej niż poza ciążą. Dlatego, że te warunki hemodynamiczne w ciąży zmieniają się. Przybywa osocza, zwiększa się rzut serca, również są wahania ciśnienia i to miejsce tego tętniaka, ta ściana naczyniowa podlega takiej presji, że częściej tętniaki potrafią pękać. Nie wolno w ciąży bagatelizować żadnego objawu – mówi prof. Bożena Leszczyńska-Gorzelak z USK nr 4 w Lublinie.

Przeprowadzenie zabiegu embolizacji tętniaka wiązało się z ryzykiem zagrożenia zdrowia dziecka pacjentki. Dlatego lekarze najpierw postanowili wykonać cesarskie cięcie, a później zajęli się leczeniem samej pacjentki.

- Teraz czuję się bardzo dobrze. Tak to się wydaje, że ból głowy to nic takiego. No ale ten ból głowy naprawdę był silny. To nie był taki zwykły ból. Nie można było funkcjonować z takim bólem głowy. Na szczęście decyzje zostały szybko podjęte. Dzieciątko - Lenka czuje się bardzo dobrze. Rośnie nam zdrowo. Ja też czuję się dobrze. Nie mam tak naprawdę żadnych dolegliwości – mówi pani Dorota, pacjentka.

Krwawienie wewnątrzczaszkowe jest bezpośrednim zagrożeniem życia. 30% pacjentów umiera z powodu krwawienia z pękniętego tętniaka. U pacjentów, którzy przeżywają mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia mózgu.

