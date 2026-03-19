To rozwiązanie może zmniejszyć korki. Radny złożył interpelację

Samuraje w Lublinie

- Kiedy dojeżdżamy między Rondem Mohyły a Rondem Dmowskiego, mamy trzy pasy. Jeden jest do jazdy na wprost, jeden w lewo, jeden w prawo, ale gdyby ten środkowy pas umożliwiał jazdę nie tylko na wprost, ale także w lewo, wydaje mi się, że to rozwiązanie pomogłoby w sposób istotny rozładować ten ruch. Pamiętajmy o tym, że od strony ul. Ruskiej wjeżdża dużo samochodów, szczególnie w tych godzinach, kiedy funkcjonuje jeszcze targ. Te osoby, które wyjeżdżają z ul. Ruskiej i kierują w stronę al. Witosa muszą się przebić tak naprawdę przez dwa pasy. Ja wiem, że to jest niezależne od przebudowy al. Unii Lubelskiej, ale w okresie remontu, ten ruch w lewo jest tam szczególnie nasilony – mówi Marcin Jakóbczyk, radny miasta Lublin.

Radny wnioskuje, aby takie rozwiązanie zastosować przynajmniej na czas remontu al. Unii Lubelskiej. Co na to ratusz?

- Interpelacja wpłynęła do Urzędu Miasta 18 marca i zostanie na nią udzielona odpowiedź w ustawowym terminie. Warto już teraz zaznaczyć, że organizacja ruchu w tym rejonie jest na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby oraz możliwości podejmowane są działania usprawniające ruch - mówi Justyna Góźdź, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

Władze miasta mają dwa tygodnie na udzielenie odpowiedzi.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: "Napraw, nie wyrzucaj". Lublin zachęca do rozsądnego wyrzucania przedmiotów