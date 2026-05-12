To one są zawsze przy pacjencie. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

- Dzisiaj pielęgniarki są w pełni przygotowanymi partnerami dla lekarzy. Żeby być pielęgniarką trzeba przede wszystkim rozumieć, że jesteśmy dla drugiego człowieka. To my mamy być tym cieniem, który jest za pacjentem, który jest prawie niedostrzegalny, ale jest cały czas w bliskim kontakcie, żeby reagować wtedy, kiedy potrzebujemy. Musimy mieć tą życzliwość, jasność osądu, zimną krew kiedy trzeba, a czasem dużo empatii - mówi Agnieszka Szymczak, Naczelna Pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.
Aby zostać pielęgniarką w Polsce konieczne jest ukończenie studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo. Następnie trzeba uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki, podobnie jak lekarze ciągle muszą się szkolić i podnosić swoje kwalifikacje.
