Paraliż komunikacyjny w Lublinie? Nadchodzą duże utrudnienia w ruchu

Wyścigi kolarskie sparaliżują część miasta

W dniach 14-17 maja na Lubelszczyźnie odbędzie się „XXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tandemów oraz VII Hetman Paracycling Cup o Puchar Marszałka Lubelszczyzny”. Dwa etapy zawodów zaplanowano na terenie Lublina, co oznacza czasowe wyłączenia ulic z ruchu.

Pierwszy z nich odbędzie się 14 maja w godzinach 9.00-13.30. Będzie to jazda indywidualna na czas rozgrywana przy całkowicie zamkniętym ruchu. Start i meta zostaną zlokalizowane na prawym wschodnim pasie ul. Poligonowej.

Trasa wyścigu poprowadzi ulicami: Poligonową, Bohaterów Września, Zelwerowicza oraz tzw. starą Poligonową. Kolarze przejadą także pod wiaduktem ul. Bohaterów Września i jezdnią obsługującą ul. Zelwerowicza. Runda będzie liczyć około 3,3 kilometra.

Utrudnienia również w centrum Lublina

Kolejnych zmian kierowcy mogą spodziewać się 17 maja. W niedzielę, między godz. 9.00 a 13.45, odbędzie się wyścig ze startu wspólnego. Tym razem rywalizacja przeniesie się do ścisłego centrum miasta.

Start i meta zostaną wyznaczone przy Al. Racławickich w okolicy Placu Teatralnego. Zawodnicy pojadą trasą obejmującą Al. Racławickie, ul. Łopacińskiego, Radziszewskiego, Uniwersytecką, M. Curie-Skłodowskiej oraz Grottgera.

Etap również będzie rozgrywany przy ruchu zamkniętym. Oznacza to konieczność korzystania z objazdów i możliwość tworzenia się korków w okolicach miasteczka akademickiego oraz centrum.

Jak informuje miasto, bezpieczeństwo podczas zawodów zapewnią służby policyjne. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Plac Zamkowy zamknięty przez obchody Straży Granicznej

To jednak nie koniec utrudnień. Równolegle w Lublinie odbędą się Centralne Obchody 35. rocznicy powołania Straży Granicznej. Z tego powodu od 14 do 16 maja zamknięty zostanie Plac Zamkowy oraz część ul. Kowalskiej – od ul. Furmańskiej.

W czasie przygotowań i trwania uroczystości niedostępne będą również miejsca parkingowe znajdujące się na placu. Kierowcy muszą więc liczyć się z dodatkowymi problemami z parkowaniem w tej części miasta.

Zmiany obejmą także komunikację miejską. Na czas zawodów autobusy zostaną skierowane na objazdy. Szczegółowe informacje dotyczące tras i rozkładów ma przekazać Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Miasto apeluje do mieszkańców o wcześniejsze planowanie podróży i śledzenie komunikatów dotyczących organizacji ruchu.

