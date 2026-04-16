Dramatyczne zderzenie na trasie DK 74. Po ciężko rannego mężczyznę przyleciał śmigłowiec LPR

Zderzenie mercedesa z ciężarówką na trasie DK 74

Zgłoszenie o bardzo niebezpiecznym incydencie wpłynęło do dyżurnego biłgorajskiej policji w środę około godziny 10:30. Do fatalnego w skutkach zderzenia doszło na trasie DK 74 w rejonie skrętu na Radzięcin, na fragmencie drogi łączącym miejscowości Frampol oraz Stara Wieś, gdzie natychmiast zadysponowano wszystkie niezbędne zastępy służb ratowniczych.

Funkcjonariusze pracujący w rejonie zderzenia dokonali już pierwszych ustaleń dotyczących przebiegu tego zdarzenia. Według ich relacji 48-letni mężczyzna kierujący osobowym mercedesem wyjeżdżał od strony Radzięcina na skrzyżowanie z drogą krajową i zignorował obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Wjechał wprost pod prawidłowo poruszający się trasą DK 74 samochód ciężarowy marki Man, prowadzony przez 19-latka, któremu towarzyszył 38-letni pasażer.

Akcja ratunkowa koło Frampola. Poważnie ranny pasażer ciężarówki

Potężne zderzenie samochodów skutkowało nie tylko rozległymi uszkodzeniami obu aut biorących udział w wypadku. Gigantyczna siła uderzenia doszczętnie zdemolowała również lokalną infrastrukturę drogową, poważnie uszkadzając metalowe bariery energochłonne oraz pobliskie znaki pionowe.

Wszyscy trzej mężczyźni podróżujący mercedesem i ciężarówką odnieśli rany wymagające natychmiastowej interwencji medycznej. Obaj kierowcy zostali przetransportowani do placówek medycznych tradycyjnymi ambulansami. Najcięższych obrażeń doznał jednak 38-letni pasażer ciężarowego mana, dlatego zdecydowano się wezwać na miejsce załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która zabrała poszkodowanego prosto do szpitala na terenie Lublina.

Funkcjonariusze przebadali uczestników zdarzenia alkomatem, co pozwoliło bezspornie potwierdzić, że obaj kierowcy biorący udział w wypadku byli w pełni trzeźwi.

Policja w Biłgoraju bada wypadek i wydaje apel do kierowców

Mundurowi wciąż intensywnie pracują nad szczegółowym odtworzeniem pełnego przebiegu zdarzenia i poznaniem wszystkich detali tego groźnego wypadku. Czynności śledcze mające na celu dokładne zbadanie uwarunkowań zderzenia są nieprzerwanie kontynuowane przez policyjnych techników oraz drogówkę.

Policjanci z biłgorajskiej komendy stanowczo proszą wszystkich zmotoryzowanych o zachowywanie maksymalnej czujności za kółkiem. Mundurowi przypominają, że bezwzględne respektowanie przepisów dotyczących pierwszeństwa ma absolutnie kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas pokonywania tak newralgicznych miejsc, jak skrzyżowania na uczęszczanych drogach krajowych.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

Zobacz także: Powiększył się lubelski tabor autobusowy. Po ulicach miasta jadą nowe hybrydy

