Nowe lokalizacje McDonald’s w Lublinie. Wiemy, gdzie otworzą kolejne lokale

Nowe lokale w Lublinie

Planowane inwestycje mają powiększyć i tak już rozbudowaną sieć restauracji w stolicy regionu. Obecnie w Lublinie działa osiem lokali McDonald’s – m.in. przy ul. Lipowej, Krakowskim Przedmieściu czy al. Unii Lubelskiej. Nowe punkty przy al. Spółdzielczości Pracy oraz ul. Turystycznej wpisują się w strategię obecności w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Jeśli inwestycje zostaną zrealizowane, liczba restauracji w Lublinie ponownie wzrośnie, co może przełożyć się zarówno na większą dostępność usług dla mieszkańców, jak i nowe miejsca pracy.

Silna pozycja w województwie lubelskim

McDonald’s od lat konsekwentnie rozwija swoją obecność w regionie. W województwie lubelskim działa już ponad 20 lokali sieci. Restauracje znajdują się nie tylko w większych miastach, takich jak Chełm, Zamość czy Biała Podlaska, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in. w Łęcznej, Kraśniku czy Krasnymstawie.

Istotnym elementem strategii są również lokalizacje przy trasach szybkiego ruchu – jak punkty w Markuszowie przy S17 czy w Sobieszczanach przy S19. To pokazuje, że sieć stawia zarówno na miasta, jak i ruch tranzytowy.

Ambitne plany rozwoju w Polsce

Na koniec 2025 roku McDonald’s posiadał w Polsce 618 restauracji. Firma nie zamierza jednak zwalniać tempa. Na inwestycje przeznaczono w tym roku 2 mld zł – zarówno na budowę nowych lokali, jak i modernizację istniejących.

Plan zakłada powstawanie od 40 do 45 nowych restauracji rocznie, co w perspektywie kilku lat ma doprowadzić do osiągnięcia poziomu 850–900 punktów w całym kraju. Choć sieć coraz częściej otwiera lokale w mniejszych miejscowościach, nie rezygnuje z rozwoju w dużych miastach, takich jak Lublin.

