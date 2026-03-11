To nowe miejsce na turystycznej mapie naszego miasta. Zatrzymaj się na „Przystanku Lublin”

Samuraje w Lublinie

- Zapraszamy Państwa w podróż przez dzieje Lublina naszym wehikułem czasu. Znajdziemy tutaj legendy, ciekawostki, fakty z historii Lublina, a także dowiemy się jakie zwyczaje są u nas w Lublinie, co nas charakteryzuje na przestrzeni całej Polski. Poznamy strój lubelski, poznamy lubelską strawę, a także zgłębimy temat lubelskiej motoryzacji - mówi Urszula Wąsiel, pomysłodawczyni nowej atrakcji.

W świat historycznego Lublina uczestników wprowadzają Lubek i Lubka.

- Chcemy przekazywać najmłodszym historię naszego miasta. Wszystko jest skierowane na nasze lubelskie zwyczaje. Oczywiście lubelska gwara, którą możemy się chwalić tylko u nas na Lubelszczyźnie, jak i nasze tradycyjne krzczonowskie stroje. Uczestnicy warsztatów mogą się dowiedzieć na temat naszej lubelskiej motoryzacji, a mamy się czym pochwalić, bo mówimy tutaj między innymi o Ziutku oraz naszym Żuku - mówi Weronika Bączkowska, która wciela się w Lubkę.

„Przystanek Lublin – Muzeum Regionalne” znajduje się przy ul. Kowalskiej 3. Szczegółowe informacje i godziny otwarcia znajdziecie na stronie.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Piotruś Pan i Wanda w Lublinie! Kraina wyobraźni znowu potrzebuje pomocy