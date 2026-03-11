Kiedy przestawiamy zegarki w 2026 roku. Zmiana czasu na letni nastąpi wcześniej!

Historia zmiany czasu. Skąd wziął się podział na czas letni i zimowy

Koncepcja manipulacji zegarami narodziła się w osiemnastym stuleciu w celu maksymalnego wykorzystania światła słonecznego. Globalne wdrożenie tego rozwiązania nastąpiło jednak dopiero w trakcie pierwszej wojny światowej. Władze poszczególnych państw szukały wówczas skutecznych metod na drastyczne cięcie kosztów zużycia energii elektrycznej.

W Polsce zasady te ewoluowały przez lata. Obywatele po raz pierwszy doświadczyli czasu letniego w dwudziestoleciu międzywojennym, a mechanizm powrócił w trakcie drugiej wojny światowej. Po 1945 roku władze wielokrotnie modyfikowały ten system. Ostateczną decyzję zatwierdzono w 1977 roku i reguła ta obowiązuje nieprzerwanie.

Zmiana czasu na letni 2026. Kiedy dokładnie przestawiamy zegarki

Przejście na czas letni w 2026 roku zaplanowano na ostatni marcowy weekend. Kluczowa będzie noc z soboty na niedzielę z 28 na 29 marca, gdy przesuniemy wskazówki z godziny drugiej na trzecią. W praktyce obywatele będą spali o sześćdziesiąt minut krócej. Zmiana ta dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynika z unijnej dyrektywy wdrożonej w 2001 roku.

Rodzime przepisy wynikają bezpośrednio z decyzji szefa rządu. Obowiązujące obecnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku reguluje tę materię szczegółowo i zachowuje swoją ważność do końca 2026 roku.

Skutki zdrowotne zmiany czasu. Jak reaguje ludzki organizm

Manipulacja godzinami wypoczynku często prowokuje negatywne reakcje ludzkiego ciała. Specjaliści ostrzegają przed zakłóceniami dobowego rytmu i wymieniają kilka najbardziej odczuwalnych i szkodliwych skutków:

- zachwianie biologicznego zegara skutkujące poważnymi trudnościami w zasypianiu oraz bardzo uciążliwym porannym wstawaniem,

- zaburzenia procesów poznawczych w początkowej fazie, które drastycznie podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji i wypadków drogowych,

- wyraźny spadek formy psychicznej powiązany z krótszą ekspozycją na światło, co bywa bezpośrednią przyczyną gorszego samopoczucia,

- nadmierne przeciążenie układu krążenia, stanowiące ogromne niebezpieczeństwo dla pacjentów leczących się na nadciśnienie oraz wady serca.

Adaptacja do nowych warunków zajmuje zazwyczaj od kilkudziesięciu godzin do nawet pełnego tygodnia. Większość obywateli traktuje ten proces jako mało istotny szczegół, jednak ludzkie ciało bezwzględnie wymaga odpowiedniego okresu przejściowego. Medycy wzywają do rygorystycznego przestrzegania zasad higieny snu, co wydatnie pomoże zminimalizować przykre następstwa manipulacji zegarami.