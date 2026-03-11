To będzie wyjątkowe 120-lecie. Muzeum pokaże prace, które ma w swojej kolekcji, będą też niezwykłe wystawy

Samuraje w Lublinie

- Rozpoczynamy kolekcją Tadeusza i Eugeniusza Baranowskiego. W poszczególnych miesiącach będzie między innymi angielska sztuka zdobnicza, prace Tomasza Kawiaka, prace z kolekcji sztuki współczesnej, bardzo liczne, przede wszystkim związane z Grupą Zamek, praca Zofii Pociłowskiej-Kann, Marii Hiszpańskiej-Neumann, grafiki, czyli dar kolekcji Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego. W listopadzie będzie wystawa Jana Wydry „W dialogu z mistrzami”. A ci mistrzowie to między innymi Bruegel czy Rembrandt – mówi Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie.

Początki muzeum sięgają 1906 roku. Jednym z pierwszych eksponatów, który dostało do swoich zbiorów jest miecz samurajski. Był on podstawą do stworzenia nowej wystawy „Czas Samurajów”, Jej wernisaż zaplanowany jest na 24 kwietnia.

- Staraliśmy się przybliżyć naszej publiczności ten niezwykły świat samurajów. Będą mogli Państwo zapoznać się z kulturą japońską. „Czas Samurajów” to nie jest tylko nawiązanie do walk z tym uzbrojeniem, ale też chcieliśmy zaprezentować to, co otaczało tych samurajów, ich życie codzienne, ich kultura, religia, to co tak fascynujące i odmienne od tego, co nas otacza. Blisko 600 obiektów będzie tutaj sprowadzonych i nie będą one pochodziły tylko z polskich instytucji, ale też po raz pierwszy zostanie sprowadzone uzbrojenie z muzeum w Berlinie – mówi Maciej Drewniak, kurator wystawy.

Muzeum Lubelskie zostało otwarte 12 grudnia 1906 roku. Jego pomysłodawcą był wybitny etnograf i językoznawca Hieronim Łopaciński. Od 1954 roku jego siedzibą jest Zamek Lubelski (początkowo tylko południowe skrzydło). W 2021 roku Muzeum Lubelskie zostało Muzeum Narodowym w Lublinie.

