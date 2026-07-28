To może być przełom w leczeniu suchej postaci AMD. Nowa terapia dostępna już w Lublinie

Naukowcy opracowali terapię hamującą postęp suchej postaci starczego zwyrodnienia plamki, czyli tzw. AMD. Do tej pory nie było tak skutecznej terapii w tej chorobie. Pomóc ma jontoforeza luteiny. Metodę tę opracowali naukowcy z wiodących europejskich ośrodków okulistycznych. W badaniach udział miała także Polska i prof. Robert Rejdak z Lublina.

Autor: zdjęcie nadesłane, prof. Robert Rejdak/ Materiały prasowe