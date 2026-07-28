To może być przełom w leczeniu suchej postaci AMD. Nowa terapia dostępna już w Lublinie

- Cieszymy się, że jest to nowa terapia, którą możemy zaproponować pacjentom. To jest podawanie luteiny bezpośrednio do struktur oka. Są dowody, że ona penetruje do siatkówki, do właśnie tych warstw, które są uszkodzone przez chorobę. Poddaje się pacjenta działaniu takiego bardzo niskiego pola elektrycznego, które powoduje penetrację luteiny do wnętrza gałki ocznej – mówi prof. Robert Rejdak, szef lubelskiej Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie.
Ta terapia cofa chorobę, zatrzymuje ją?
- Poprawia parametry siatkówki i poprawia nieco widzenie, ale przede wszystkim główna strategia i główny cel to zatrzymanie postępu choroby. Jest to terapia, która zatrzymuje chorobę. Wcześniej była to suplementacja, pacjenci dostawali różnego rodzaju witaminy i środki w oparciu o luteinę. Teraz mamy terapię, która bezpośrednia dostarcza luteinę do struktur siatkówki – dodaje prof. Rejdak.
Sucha postać starczego zwyrodnienia plamki, to choroba powszechna u starszych osób. W stadiach zaawansowanych prowadzi do zaniku widzenia centralnego. Nowa terapia dostępna jest już w Polsce. Dedykowana jest przede wszystkim osobom we wczesnych stadiach choroby.
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