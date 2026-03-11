Najlepsza pizza w Lublinie - TOP 10 lubelskich pizzerii

Najlepsza pizzeria Lublin - LISTA
Szukasz idealnego miejsca na szybki obiad, romantyczną kolację, wieczór ze znajomymi czy po prostu pyszny posiłek, który zaspokoi Twoje kulinarne zachcianki? Niezależnie od okazji, dobra pizzeria zawsze jest strzałem w dziesiątkę. Pytanie jednak brzmi: gdzie znaleźć najlepszą pizzę w Lublinie, która zachwyci idealnie wypieczonym ciastem, świeżymi składnikami i niezapomnianym smakiem? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie TOP 10 lubelskich pizzerii, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i turystów.
- Pizzeria Brooklyn Syndicate
- Adres: Jantarowa 5/U10, 20-852 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Totalny sztos! Brooklyn Syndicate to moja ulubiona pizzeria w Lublinie — pizza jak z prawdziwego Nowego Jorku! Ciasto cienkie i chrupiące (uwielbiam chrupkie brzegi pizzy), składniki świeżutkie, a każdy kęs to czysta przyjemność Zamówiliśmy pizze pół na pół- No Escape Pizza / The Capo's Garden. Poza pysznym jedzeniem mega klimat w środku — szczególnie ta ściana ze zdjęciami z Nowego Jorku, od razu robi klimat jak z Brooklynu Obsługa też zawsze uśmiechnięta i widać, że robią to z pasją. Jak ktoś jeszcze nie próbował, to koniecznie musi wpaść! PS. Jak widać aż trudno było się powstrzymać od zjedzenia kawałka pizzy zanim zrobiliśmy zdjęcie."
- Osiedlowy Zakładowy - pizza i piwo
- Adres: Agatowa 5, 20-571 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjne miejsce! Jedzenie przepyszne, wszystko dopracowane w smaku, a obsługa bardzo sympatyczna i profesjonalna. Dawno nie czuliśmy się tak dobrze zaopiekowani jako goście. Kuba na barze uprzejmy i pomocny! Na pewno jeszcze tu wrócimy Zdecydowanie polecam! :)"
- Pizza di Montagna
- Adres: Cypriana Godebskiego 13, 20-045 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Myślałem że trafiłem do najlepszej pizzerii w Lublinie... a weszlismy do najlepszej pizzeri na świecie ;) jakbym mógł wystawić ocene 15 zamiast 5 to bym to zrobił. Klimat TOP - swietna muzyka, wygodne kanapy, romantyczny wystrój i niebanalny ogródek z narciarskimi gondolami No i najważniejsze - PIZZA przez DUŻE P. 17-ta pozycja w menu pozamiatała. Moze własciciel w odpowiedzi na ten komentarz napisze co to za pozycja i co jest wg nich ich specjalnością bo zapomnielismy zapytać którą Oni polecają. Krótko: Warto. Koniecznie."
- Trattoria Ricetta
- Adres: Jutrzenki 10/11a, 20-538 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Wybraliśmy się ze znajomymi na kolację i jesteśmy zachwyceni! Jedzenie to czysta poezja. Pizza (nasze dwie różne smaki) była fenomenalna – idealnie wypieczone ciasto, świeże składniki i po prostu pyszny smak. Sałatka z jajkiem też wyglądała i smakowała świetnie! Obsługa była bardzo miła i pomocna, a cały klimat lokalu sprzyjał przyjemnemu wieczorowi. Wszystkie 5 gwiazdek jest w pełni zasłużone! To zdecydowanie miejsce, do którego chcemy wracać. Polecam z całego serca!"
- Bombardino Trattoria
- Adres: Jana Pawła II 51, 20-535 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Moje dzisiejsze odkrycie to wyśmienite nieoczywiste żeberka z pieczonymi ziemniakami! Nie przypuszczałam, że we włoskiej knajpce takie danie będzie strzałem w 10! Smaczny czarny makaron z krewetkami. Na uwagę zasługuje również rozpieszczający kubki smakowe deser tiramisu! Świetna obsługa- pomocna ale nie nachalna! Bardzo duże obłożenie przy stolikach. Na plus wystrój oraz kącik zabaw dla dzieci."
- Portobello Pizza Radości
- Adres: Radości 4, 20-530 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza bardzo dobra – cienkie, dobrze wypieczone ciasto i sporo składników. Lokal wygląda przyjemnie, ceny ok, a obsługa sprawna. Na pewno wrócę"
- Restauracja Bursztynowa°1
- Adres: Bursztynowa 1, 20-576 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Wszystkie pozycje z menu bardzo smaczne. Tym razem zamówiliśmy sałatkę cesar oraz gnocchi i bardzo polecam te dania. Rewelacyjne serniczki, które zadowolą kazde podniebienie. Naprawdę warto odwiedzić to miejsce. W sezonie letnim można delektować się pysznościami na patio"
- Peccato di Gola
- Adres: Koralowa 21, 20-583 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wszytsko 10/10 - od wystroju ,przez jedzenie aż po obsługę Zamówiłyśmy sporo , a czas oczekiwania był naprawdę krótki. Wszystko świeże , pyszne i podane z sercem Sałatka z Burratą to dla mnie mistrzostwo! Z przyjemnością wrócę jak będę znów w Lublinie"
- Pizzeria Mniam
- Adres: Ułanów 7, 20-554 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo miła obsługa i szybka dostawa. Pizza mimo dużego mrozu bardzo ciepła napewno wrócimy. Polecam!"
- La Vista Pizza
- Adres: aleje Racławickie 22, 20-037 Lublin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Super pizza, świetne ciasto. Naprawdę dobra pizza na poziomie w przystępnej cenie. Dodatkowo obsługa jest przemiła pozdrowienia dla pracownika, który dodał napis w środku pudełka dostawca z Glovo niestety trochę rozwalił pizzę w dostawie"