To będą aktywne niedziele. Ratusz zaprasza na wydarzenia sportowe

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- W planie zajęcia z piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, taekwondo, zapasy, a także unihokej. Każda aktywna niedziela na orliku będzie odbywać się w godzinach 9:00-14:00 według stałego programu najpierw odbędzie się Coffè Run, następnie zajęcia ogólnorozwojowe z Akademią Aktywnego Dziecka, następnie przejdziemy do treningu dyscypliny wiodącej, a Aktywne Niedziele na Orliku zakończymy sportowymi zawodami. 26 lipca wakacyjny cykl sportowych spotkań rozpoczniemy na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Śliwińskiego 5, gdzie dyscypliną wiodącą będzie piłka ręczna - mówi Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

Każda „Aktywna Niedziela na Orliku” odbywać się będzie w godzinach 9.00-14.00 według stałego programu:

9.00-10.30 – Caffè Run , 9.00-14.00 – Strefa Chill & Zdrowia,

, 9.00-14.00 – Strefa Chill & Zdrowia, 10.30-12.00 – Zajęcia ogólnorozwojowe z Akademią Aktywnego Dziecka ,

, 12.00-13.30 – Sportowy trening ,

, 13.30-14.00 – Turniej i zawody sportowe

Terminarz wydarzeń:

26 lipca – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 43 (ul. Śliwińskiego 5) – dyscyplina wiodąca: piłka ręczna,

– Orlik przy Szkole Podstawowej nr 43 (ul. Śliwińskiego 5) – dyscyplina wiodąca: piłka ręczna, 2 sierpnia – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Krasińskiego 7) – dyscyplina wiodąca: koszykówka,

– Orlik przy Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Krasińskiego 7) – dyscyplina wiodąca: koszykówka, 9 sierpnia – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 52 (ul. Jagiełły 11) – dyscyplina wiodąca: piłka nożna,16 sierpnia – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Czwartaków 11) – dyscyplina wiodąca: siatkówka,

– Orlik przy Szkole Podstawowej nr 52 (ul. Jagiełły 11) – dyscyplina wiodąca: piłka nożna,16 sierpnia – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Czwartaków 11) – dyscyplina wiodąca: siatkówka, 23 sierpnia – Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (ul. Tumidajskiego 6a) – dyscyplina wiodąca: taekwondo,

– Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 (ul. Tumidajskiego 6a) – dyscyplina wiodąca: taekwondo, 30 sierpnia – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kunickiego 116) – dyscyplina wiodąca: zapasy,

– Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kunickiego 116) – dyscyplina wiodąca: zapasy, 6 września – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 29 (ul. Wajdeloty 1) – dyscyplina wiodąca: unihokej

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