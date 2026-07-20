Dlaczego 21 lipca 2026 r. w Lublinie wyją syreny alarmowe? Wyjaśniamy powód

Dlaczego 21 lipca 2026 w Lublinie wyją syreny? To tylko ćwiczenia

Próbne sygnały mogą być emitowane na terenie Lublina w godzinach od 7.00 do 19.00. W tym czasie przewidziano możliwość zarówno ogłoszenia alarmu, jak i jego odwołania. Alarm będzie oznaczony trzyminutowym sygnałem modulowanym, natomiast jego zakończenie – trzyminutowym sygnałem ciągłym.

Organizatorzy podkreślają, że wtorkowe uruchomienie syren ma wyłącznie charakter testowy i nie oznacza wystąpienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych szczególnych działań. Zaleca się jedynie śledzenie komunikatów publikowanych przez oficjalne źródła, m.in. alerty RCB, radio, telewizję oraz aplikację RSO.

Niepokojące dźwięki. Po co organizowane są ćwiczenia „Alarm-26”?

Ćwiczenia prowadzone w całym kraju mają zweryfikować sprawność systemów alarmowania ludności oraz przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną, służbami i wojskiem. Dzięki nim będzie można ocenić, czy w razie rzeczywistego zagrożenia system zadziała szybko i skutecznie.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przygotowało ćwiczenia wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jeżeli z powodów organizacyjnych test nie zostanie przeprowadzony 21 lipca, wyznaczono termin rezerwowy na 22 lipca 2026 roku. W takim przypadku syreny również mogą zostać uruchomione między godz. 7.00 a 19.00.

Przedstawiciele administracji proszą mieszkańców o zachowanie spokoju oraz poinformowanie o planowanych ćwiczeniach swoich bliskich, szczególnie seniorów i dzieci, dla których dźwięk syren może być zaskakujący lub stresujący.

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