To imię znane jest w Polsce od XV wieku. Dziś nosi je 165 157 kobiet

Imię znane w Polsce od XV wieku

Imię Emilia, bowiem to o nim mowa, jest znane w Polsce od XV wieku. Najstarsze wzmianki pochodzą właśnie z tego okresu – jedną z pierwszych znanych nosicielek była córka księcia mazowieckiego z pierwszej połowy XV wieku. Przez kolejne stulecia imię występowało jednak dość rzadko. Na większą skalę zaczęło zyskiwać popularność pod koniec XVIII i zwłaszcza w XIX wieku, m.in. za sprawą literatury oraz postaci Emilii Plater (1806–1831), bohaterki powstania listopadowego, której sławę utrwalił Adam Mickiewicz w wierszu "Śmierć pułkownika". Obecnie Emilia należy do najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce.

Pochodzenie i znaczenie imienia Emilia

Imię Emilia wywodzi się z języka łacińskiego. Jest żeńską formą imienia Emil, które pochodzi od rzymskiego rodu Aemilius. Najczęściej tłumaczy się je jako "gorliwa", "pracowita", "pilna" lub "ta, która dąży do celu". Emilia często postrzegana jest jako osoba wrażliwa, ale jednocześnie silna i konsekwentna w działaniu.

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Emilia – popularność imienia w Polsce

Według aktualnych danych imię Emilia nosi w Polsce 165 157 kobiet. Oznacza to, że należy ono do grona popularnych imion żeńskich, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Współczesne rodziny chętnie wybierają Emilię ze względu na jego uniwersalność. Pasuje zarówno do dziecka, jak i osoby dorosłej, brzmi elegancko w oficjalnych sytuacjach, a jednocześnie ma wiele ciepłych zdrobnień, takich jak:

Emilka,

Emi,

Emuś,

Em,

Milka,

Emilcia.

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