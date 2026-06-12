Tańczyć będą nawet 6-latkowie. Zbliża się ogólnopolski turniej street dance

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Serdecznie zapraszamy Państwa na DOTS, czyli Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów. Zapraszamy wszystkich tancerzy do udziału. Mamy kategorie wiekowe od najmłodszych do najstarszych. Mamy też kategorię debiuty, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno tancerze początkujący, jak i profesjonaliści. Spodziewamy się tancerzy z różnych stron Polski. Mamy nadzieję, że zmagania będą bardzo widowiskowe, ponieważ kategorie w jakich startują u nas zawodnicy to kategorie all styles, czyli możemy tańczyć takim stylem jakim chcemy, w jakim czujemy się dobrze oraz kategoria breaking. Myślę, że będzie bardzo widowiskowo. Będzie się dużo działo, ponieważ cały turniej jest w formach walk jeden na jeden, w związku z czym szykują się niezłe emocje, odrobina adrenaliny i będzie naprawdę ciekawie - mówi Rafał Jamiński z grupy tancerzy Praktyka Ruchu, którzy organizują wydarzenie.

DOTS czyli Dobrze Ogarnięty Turniej Stylów odbędzie się 20 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Milejowie. Dla publiczności wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie w mediach społecznościowych LKS Breaking Dotsport.

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