Brutalna zbrodnia 19-letniego Dominika. Rodzina przerywa milczenie po śmierci Gabrieli

Spis treści Rodzina żegna 16-letnią Gabrielę w Leśnej Podlaskiej

16-letnia Gabriela i 19-letni Dominik tworzyli parę, jednak z upływem czasu rówieśnicy zaczęli dostrzegać, że chłopak nie odnosi się do niej z szacunkiem. Wśród znajomych pojawiały się głosy o niepokojącym zachowaniu, ale nikt nie przewidział najgorszego. Według doniesień "Super Expressu" oraz dotychczasowych ustaleń prokuratury do zbrodni doszło na przełomie 2 i 3 czerwca 2026 roku. Młody mężczyzna, w wynajmowanym mieszkaniu w Białej Podlaskiej, rzucił się z nożem na nastolatkę. Śledczy badają, czy atak był wynikiem nagłej sprzeczki. Dominik z okrucieństwem zadał liczne ciosy, raniąc szyję i tułów swojej partnerki. Poszukiwania 16-latki ruszyły po zgłoszeniu jej zaginięcia przez matkę, a finał okazał się makabryczny. Policja szybko ujęła 19-latka, który złożył obszerne zeznania i potwierdził swoje sprawstwo.

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Na podstawie materiału dowodowego prokurator sformułował zarzut zabójstwa, a sąd przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Dominik, który w kwietniu 2026 roku zakończył edukację w tej samej placówce co Gabriela, uchodził za ucznia przeciętnego naukowo, ale bardzo zaangażowanego społecznie. W wywiadzie dla Radia Lublin dyrektor szkoły, Ryszard Dołęga, podkreślił, że chłopak chętnie angażował się w szkolne inicjatywy i na świadectwie końcowym widniała bardzo dobra ocena z zachowania. Mimo to, chłopak nie zdecydował się na przystąpienie do egzaminu dojrzałości.

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Z kolei Gabriela była wzorem uczennicy, zdobywając uznanie w klasie o profilu ogrodniczym. Znajdowała się w czołówce najlepszych w szkole, z dumą reprezentowała społeczność w poczcie sztandarowym i korzystała ze stypendium w ramach "Lubelskiej Kuźni Talentów". Wciąż trwają działania śledczych mające na celu pełne wyjaśnienie przyczyn tego dramatu. W tym czasie krewni ofiary opublikowali szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej.

Rodzina żegna 16-letnią Gabrielę w Leśnej Podlaskiej

Na opublikowanej klepsydrze bliscy zmarłej umieścili informacje dotyczące jej pożegnania. Z krótkiego, ale wymownego tekstu wynika, że nastolatka odeszła tragicznie 5 czerwca 2026 roku, pozostawiając w smutku rodziców i rodzeństwo.

Rodzina zorganizuje czuwania modlitewne w intencji zmarłej nastolatki, które odbędą się w dniach 10-12 czerwca o godz. 19:00. Ostatnie różańcowe spotkanie zaplanowano na dzień pochówku, 13 czerwca, na godzinę 11:30 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. O 12:00 odprawiona zostanie msza święta, po której ciało Gabrieli spocznie na lokalnym cmentarzu. O pogrzebie zawiadomili pogrążeni w bólu krewni.

Tragiczna śmierć 16-latki głęboko wstrząsnęła lokalną społecznością, dlatego w mszy żałobnej, zaplanowanej na 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, obok bliskich, spodziewany jest udział wielu mieszkańców oraz środowiska szkolnego.