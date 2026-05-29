Chcą zbudować pierwszy po tej stronie Wisły komputer kwantowy. Podpisali już memorandum

- Podejmujemy działanie w celu uruchomienia pierwszego po tej stronie Wisły komputera kwantowego. Mamy do tej pory dwa takie komputery kwantowe w Polsce. Jeden we Wrocławiu, drugi w Poznaniu. Myślimy, żeby Lublin był trzecim takim ośrodkiem i wszystko na to wskazuje, że w niedługiej przyszłości się doczekamy. Ceny komputerów kwantowych liczone są w milionach złotych. Na przykład komputer, który został uruchomiony w Poznaniu, to był koszt około 50 milionów złotych. To są rozwiązania dużo droższe od rozwiązań tradycyjnych, ale dające również dużo większe możliwości. Niedawno wykonane testy pokazały, że komputer kwantowy potrafił 2,5 tysiąca razy szybciej dojść do rozwiązania niż komputer taki klasyczny, tradycyjny. To daje czasy obliczeń w niektórych przypadkach, na przykład kryptografii realne do przyjęcia, a nie liczone w dziesiątkach czy setkach lat. A do czego będzie służył? Na pewno do dydaktyki, do nauki, ale również do zastosowań komercyjnych – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej