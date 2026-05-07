Ta organizacja działa w Lublinie od ponad 30 lat. To ogromna szansa dla młodych ludzi

- Może do nas dołączyć każdy w wieku od 18 do 30 lat. Można działać w biznesie, w organizacjach pozarządowych, a także na arenie międzynarodowej. Oferujemy różnego rodzaju projekty, można u nas zostać wolontariuszem lub praktykantem, a wyjeżdżając na wymianę można zostać nauczycielem – mówi Anna Lewczyk, prezes komitetu lokalnego AIESEC Lublin.
Młodzi ludzie dołączając do AIESEC mogą między innymi poprawić znajomość języka obcego, czy umiejętności przywódcze, poszerzyć własne horyzonty, a także zdobyć doświadczenie.
- AIESEC ma być taką piaskownicą dla osób, które chcą zdobywać nowe umiejętności w praktyce. Samo dołączenie do organizacji może dać danym osobom po prostu praktykę, można się rozwijać w danym zawodzie, który już się studiuje. Taka organizacja daje duży potencjał, bo to jest międzynarodowa, działa na wszystkich kontynentach. Znajomości można tak naprawdę zdobywać na całym świecie - mówi Eryk Świtalski, wiceprzewodniczący komitetu w AIESEC Lublin.
Szczegółowe informacje o działalności w AIESEC, a także szczegóły dotyczące tego jak dołączyć znajdziecie na stronie.
