To imię króluje w polityce i w branży disco-polo. Jego posiadacze chcą być uznani

Imię o mocnym charakterze

Choć obecnie rzadziej można usłyszeć je wśród najmłodszych dzieci, to przez lata należało do bardzo popularnych w Polsce. Imię Sławomir, bo o nim mowa, kojarzy się z pewnością siebie, charyzmą i silną osobowością. Jego posiadacze często dobrze odnajdują się tam, gdzie liczy się rozpoznawalność i kontakt z ludźmi. Nieprzypadkowo właśnie to imię noszą osoby aktywne w polityce czy show-biznesie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest Sławomir Mentzen oraz Sławomir Zapała.

Co oznacza imię Sławomir?

Imię Sławomir ma starosłowiańskie korzenie i powstało z połączenia dwóch członów: "sława" oraz "mir". W praktyce można je tłumaczyć jako "ten, który sławi pokój" albo "człowiek cieszący się sławą". Znaczenie tego imienia idealnie wpisuje się więc w cechy przypisywane jego posiadaczom. Sławomirzy często uchodzą za osoby ambitne, pewne siebie i nastawione na sukces. Lubią uznanie i dobrze czują się w sytuacjach, w których mogą przewodzić innym lub znaleźć się w centrum uwagi.

Sławomir Mentzen – polityk, o którym mówi cała Polska

W ostatnich latach ogromną rozpoznawalność zdobył Sławomir Mentzen. Polityk i przedsiębiorca stał się jedną z najgłośniejszych postaci młodego pokolenia na polskiej scenie politycznej. Jego wypowiedzi regularnie wywołują dyskusje w mediach społecznościowych, a spotkania z wyborcami przyciągają tłumy.

Sławomir Zapała – król rock polo i scenicznej energii

Drugim znanym Sławomirem jest oczywiście Sławomir Zapała. Jego przebój "Miłość w Zakopanem" zna niemal każdy, a charakterystyczny wizerunek artysty szybko stał się rozpoznawalny w całym kraju.

Czy imię Sławomir wraca do mody?

Dziś imię Sławomir nie należy do najpopularniejszych w Polsce, ale nadal są rodzice, którzy właśnie tak nazywają swoje pociechy. W 2024 nazwano tak 14 noworodków, a w 2025 już 26.