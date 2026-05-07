Czy w końcu spadnie deszcz i pomoże strażakom walczącym z pożarem Puszczy Solskiej? Zapytaliśmy meteorologa

Olka Mazur
2026-05-07 16:17

Strażacy nieustannie walczą z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nadzieją może być deszcz. W nocy pojawiły się tam niewielkie opady, jednak nie tak duże, by pomogły w walce z żywiołem. Czy pogoda zmieni się na korzyść strażaków i deszcz ugasi pożar w Puszczy Solskiej?

- Możemy mówić jedynie w kategoriach prawdopodobieństwa, że jest możliwe, że popada. Na takie większe opady, no to ewentualnie należy liczyć dzisiaj w nocy albo ewentualnie jutro. Jest szansa na to, że dopiero jutro ta strefa z opadami dotrze w tamte tereny. Trudno powiedzieć, jak bardzo intensywne będą opady deszczu. Na pewno nie będzie tak intensywnego upału i słońca, będzie więcej chmur, no i prawdopodobieństwo większych opadów deszczu, ale to na 100% to trudno powiedzieć – mówi Grzegorz Kołodziej, meteorolog.

Strażacy od wtorku walczą z rozległym pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. W działania zaangażowani są setki strażaków, leśnicy, żołnierze WOT, samoloty gaśnicze i śmigłowce.

