Sztab kryzysowy zwołany w polskim mieście. Wiemy, co ustalono

Kamil Durajczyk
2026-04-17 15:47

W piątek w Chełmie doszło do poważnego pożaru na terenie firmy recyklingowej. W związku z tym zdarzeniem, prezydent miasta, Jakub Banaszek, zwołał specjalny sztab kryzysowy. Ogień strawił dwa magazyny, w których składowany był granulat oponowy.

Prezydent Chełma zwołał sztab kryzysowy

W piątek po południu odbył się specjalny sztab kryzysowy zwołany przez prezydenta Chełma, Jakuba Banaszka. Ma on związek z pożarem, który 17 kwietnia wybuchł na terenie lokalnej firmy recyklingowej.

Za pomocą social mediów, prezydent Banaszek przekazał najważniejsze ustalenia z obrad sztabu. Oto one:

  • Spłonęły dwa magazyny znajdujące się na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon.
  • W magazynach znajdował się granulat oponowy.
  • Strażacy opanowali pożar i obecnie trwa jego dogaszanie.
  • Na miejscu pracuje także specjalistyczna grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar w firmie recyklingowej w Chełmie

Pożar wybuchł około godziny 12 przy ulicy Fabrycznej w Chełmie. Na miejscu, przy jego dogaszaniu, pracowało 18 zastępów straży pożarnej.

Nie ma informacji, aby w zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.

Na miejscu działała też grupa rozpoznania chemicznego, która monitorowała stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu. 

Nie wiadomo jeszcze, jaka była przyczyna pożaru. 

