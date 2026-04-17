Sztab kryzysowy zwołany w polskim mieście. Wiemy, co ustalono

Prezydent Chełma zwołał sztab kryzysowy

W piątek po południu odbył się specjalny sztab kryzysowy zwołany przez prezydenta Chełma, Jakuba Banaszka. Ma on związek z pożarem, który 17 kwietnia wybuchł na terenie lokalnej firmy recyklingowej.

Za pomocą social mediów, prezydent Banaszek przekazał najważniejsze ustalenia z obrad sztabu. Oto one:

Spłonęły dwa magazyny znajdujące się na terenie firmy zajmującej się recyklingiem opon.

W magazynach znajdował się granulat oponowy.

Strażacy opanowali pożar i obecnie trwa jego dogaszanie.

Na miejscu pracuje także specjalistyczna grupa chemiczna Państwowej Straży Pożarnej.

Pożar w firmie recyklingowej w Chełmie

Pożar wybuchł około godziny 12 przy ulicy Fabrycznej w Chełmie. Na miejscu, przy jego dogaszaniu, pracowało 18 zastępów straży pożarnej.

Nie ma informacji, aby w zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.

Na miejscu działała też grupa rozpoznania chemicznego, która monitorowała stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu.

Nie wiadomo jeszcze, jaka była przyczyna pożaru.

