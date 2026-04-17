Strażacy walczą z ogniem w Chełmie. Prezydent zwołał sztab kryzysowy

Akcja gaśnicza i działania służb

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, ogn. Damian Misiura, pożarem objęte są opony znajdujące się na terenie jednego z zakładów recyklingowych. Na miejscu prowadzone są intensywne działania gaśnicze.

Obecnie pracuje tam 10 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak przekazano, ogień na tę chwilę nie rozprzestrzenia się, jednak akcja może mieć charakter długotrwały. Sytuacja jest stale monitorowana, a służby analizują ewentualne zagrożenia, również te związane ze środowiskiem.

Na miejsce skierowano także specjalistyczną grupę badania powietrza z Lublina.

Sztab kryzysowy w Chełmie

W związku z pożarem prezydent Chełma Jakub Banaszek podjął decyzję o zwołaniu sztabu kryzysowego.

– W związku z pożarem w jednym z zakładów, który znajduje się w Chełmie, podjąłem decyzję o zwołaniu sztabu kryzysowego – przekazał prezydent miasta.

Jak zaznaczono, działania sztabu mają na celu bieżące monitorowanie sytuacji oraz koordynację służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

Monitorowanie zagrożeń

Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i wymaga stałej oceny. Szczególną uwagę zwraca się na potencjalne zagrożenia środowiskowe, dlatego do działań włączono specjalistyczne jednostki badające jakość powietrza.

O zdarzeniu zostały poinformowane również odpowiednie instytucje na poziomie powiatowym.

Więcej informacji w tej sprawie będzie wkrótce.

