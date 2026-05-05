Sukces lekarzy z Lublina. Prawdopodobnie była to pierwsza taka operacja w Polsce

- Pacjentka cierpiała na krytyczne zwężenie kanału kręgowego. W przypadku metody endoskopowej nie ma konieczności odcinania przyczepów mięśni od struktur kostnych kręgosłupa, co już na samym początku powoduje destabilizację tego kręgosłupa wynikającą z samej operacji. Tutaj dostęp do kręgosłupa znajduje się w naturalnych płaszczyznach mięśniowych, także nie wymaga odcięcia mięśni od kręgosłupa. Nacięcie jest małe – mówi prof. Cezary Grochowski, kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Takie zabiegi są szczególnie korzystne dla starszych pacjentów. Klasyczna chirurgia mogłaby być dla nich zbyt obciążająca.

- Wynika to z mniejszej traumatyzacji tkanek, no i szybszej pionizacji pacjentów. Myślę, że to jest pewien sukces. Proszę pamiętać, że wcześniej ci pacjenci wymagali dużych operacji, co się wiązało z dużą utratą krwi, z dużą traumatyzacją tkanek. Obecnie jesteśmy w stanie w małoinwazyjnym dostępie wykonać tak rozległy zabieg - mówi dr Bartłomiej Kulesza, neurochirurg.

Podczas zabiegu lekarze wykorzystali zaawansowaną wieżę endoskopową oraz system nawigacji kręgosłupa wspierany przez robotyczny tomograf śródoperacyjny. Pomogło im to w precyzyjnym wprowadzeniu śrub oraz implantów, które skorygowały krzywiznę kręgosłupa pacjentki.

