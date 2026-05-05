Na KUL testowali nowe zasady ortograficzne. Takie było Dyktando Akademickie

Olka Mazur
2026-05-05 16:58

Ponad 80 osób zmierzyło się z pisownią w języku polskim, zwłaszcza z nowymi zasadami ortograficznymi. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się Dyktando Akademickie. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat.

Dyktando Akademickie na KUL

Autor: OW
- No nie było źle, powiem szczerze, bałam się, że będzie gorzej właśnie ze względu na te inne nowe zasady i inne rzeczy, których tak może nie do końca pamiętam, jak się pisze – mówi jedna z uczestniczek.

- Myślę, że było okej. Spotykałam trudniejsze dyktanda z tego względu, że jeździłam na różne konkursy. To było bardzo fajne, tyle że niektóre wyrazy po prostu nie miałam pojęcia co oznaczają, ale mam nadzieję, że dobrze je zapisałam – mówi kolejna z uczestniczek.

- Ciężko, ciężko. Było tam sporo takich pułapek. Fajnie było spróbować, chociaż raczej nie będę w czołówce - mówi uczestnik.

Tekst dyktanda napisała prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, językoznawca, prof. Joanna Klimek-Grądzka.

Dyktando najlepiej napisał Jerzy Feliks Bernat, student humanistyki cyfrowej i absolwent historii sztuki KUL.

