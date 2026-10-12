Student KUL i kierowca taksówki miał planować zabójstwo. Ukrainiec oglądał w telefonie potworności

Powiadomienie ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapoczątkowało śledztwo.

21-letni mężczyzna miał przygotowywać morderstwo przypadkowego przechodnia.

Prokuratura uważa, że motywem zbrodni miała być nienawiść rasowa i internetowe wyzwanie "krwawy piątek".

Podczas zatrzymania policja zabezpieczyła jeden nóż, a dwa kolejne do rzucania znaleziono w jego mieszkaniu.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło od przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jak przekazała prokuratura, pracownik uczelni poinformował o niepokojących sygnałach od studentek biorących udział w seminarium. Kobiety zgłaszały agresywne i radykalne wypowiedzi jednego z kolegów.

Śledczy ustalili, że 21-letni Yaroslav F. w trakcie zajęć wielokrotnie wyrażał aprobatę dla zbrodni, w tym tych na tle rasowym. Ponadto, miał głośno mówić o planach zabójstwa zupełnie przypadkowych osób w ramach mrocznego internetowego wyzwania znanego jako "krwawy piątek". Mężczyzna posunął się nawet do namawiania jednej ze studentek, aby przyłączyła się do tego makabrycznego planu.

Trzy noże studenta KUL. Policja w akcji

Prokuratura ustaliła, że 21-latek miał przygotowane narzędzia zbrodni. Posiadał łącznie trzy noże, z czego jeden zawsze miał przy sobie, a dwa specjalistyczne – przeznaczone do rzucania – ukrywał w domu. Zatrzymanie miało miejsce w piątek, w trakcie gdy mężczyzna wykonywał swoją pracę jako kierowca dla jednej z popularnych aplikacji taksówkarskich. Funkcjonariusze przejęli nóż noszony przez niego, a resztę arsenału odnaleźli podczas przeszukania mieszkania.

Na urządzeniach należących do podejrzanego – dwóch telefonach i laptopie – dokonano wnikliwej analizy. Wykazała ona, że Yaroslav F. przeglądał za pośrednictwem komunikatora Telegram drastyczne filmy. Interesował się treściami prezentującymi tortury i zadawanie cierpienia. Według informacji prokuratury, mężczyzna kontaktował się z inną osobą, z którą zamierzał zrealizować zabójstwo, proponując jej nawet dostarczenie noża.

Według śledczych, planowana zbrodnia została udaremniona tylko dzięki błyskawicznej reakcji władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i interwencji mundurowych.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że student jednej z lubelskich uczelni zapowiadał o planowanym ataku z użyciem noża. Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę. Mężczyzna zapowiadając dokonanie zbrodni był bardzo pobudzony. Ponieważ zapowiedź jej dokonania wzbudziła realną obawę popełnienia przestępstwa, do działań natychmiast wkroczyli policjanci - przekazała nadkomisarz Anna Kamola z KWP Lublin.

Yaroslav F. nie przyznaje się do przygotowywania morderstwa

Yaroslav F. usłyszał zarzuty. Prokurator zarzucił mu czynienie przygotowań do morderstwa kierowanego nienawiścią rasową. Oskarżenia opierają się na art. 148 § 5 w związku z art. 148 § 2 pkt 3 i art. 16 § 2 Kodeksu karnego, określających zbrodnię zasługującą na szczególne potępienie.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak, oświadczył w swoim komunikacie: „Przesłuchany w charakterze podejrzanego Yaroslav F. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, w których kwestionował ustalenia faktyczne. Jak ustalono w toku dotychczasowych czynności, mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie, a w środowisku studenckim był dotychczas postrzegany jako osoba cicha i spokojna”.

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, który stwierdził, że istnieją silne dowody potwierdzające popełnienie przestępstwa. Sędzia zgodził się z wnioskiem prokuratury i zadecydował o trzymiesięcznym areszcie. Tłumaczono to ogromnym zagrożeniem, jakie niosła planowana zbrodnia, bezpieczeństwem społeczeństwa oraz potrzebą sprawnego prowadzenia postępowania.

Mężczyźnie za planowanie zabójstwa grozi nawet 15 lat za kratkami.