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Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreśla, że tegoroczny grudzień powinien być przede wszystkim czasem spotkań i budowania wspólnoty. Szczególnie po trudnym okresie związanym z alarmami i poczuciem niepokoju.
- Chciałbym, żebyśmy trochę okazali sobie więcej życzliwości, a też i takiego wzajemnego zrozumienia, żeby ta nasza lubelska wspólnota przeżywała te najbliższe tygodnie tak, jak one powinny wyglądać: i w wymiarze rodzinnym, i w wymiarze takim towarzyskim - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Świąteczne iluminacje i otwarcie lodowiska
Festiwal rozpocznie się 4 grudnia. Tego dnia o godz. 16 przed Ratuszem na Placu Łokietka rozświetlone zostaną świąteczne iluminacje. Następnie na Placu Litewskim odbędzie się pokaz łyżwiarski i oficjalne otwarcie lodowiska.
W tym roku przygotowano dwie tafle - główną o wymiarach 20 na 30 metrów oraz mniejszą - 10 na 10 metrów, przeznaczoną przede wszystkim dla dzieci i osób rozpoczynających naukę jazdy na łyżwach.
- Naszym głównym celem jest, podobnie jak w ubiegłym roku, stworzenie bezpiecznej, nowoczesnej, tętniącej życiem przestrzeni dla naszych mieszkańców - zarówno tych małych, jak i seniorów - mówił Maciej Wątróbka, prezes MOSiR Lublin.
Przy lodowisku działać będzie wypożyczalnia sprzętu oraz punkt serwisowy, w którym będzie można naostrzyć własne łyżwy. W pobliżu znajdzie się również strefa gastronomiczna.
Lodowisko będzie czynne codziennie od 4 grudnia do 14 lutego.
Jarmark na Starym Mieście. Będzie rękodzieło, muzyka i świąteczne zabawy
Jednym z głównych punktów festiwalu będzie jarmark świąteczny, który od 17 do 20 grudnia zagości w okolicach Trybunału Koronnego. Na odwiedzających czekać będzie kilkudziesięciu wystawców.
- Spośród blisko setki zgłoszeń wybraliśmy prawdziwe perełki i zadbaliśmy o to, żeby ta oferta była bardzo różnorodna. Dlatego będzie na państwa czekać kilkudziesięciu wystawców i wystawczyń z ofertą zarówno rękodzielniczych wyrobów, lokalnych przysmaków, aromatycznego grzańca - zapowiada Marzena Bielecka, koordynatorka jarmarku.
Jarmark nie będzie jednak wyłącznie miejscem zakupów. Organizatorzy przygotowali animacje, zabawy i warsztaty. Wśród atrakcji znajdzie się na przykład Chata Szczodrego, gdzie będzie można spróbować zimowych konkurencji, zakręcić kołem fortuny, rzucać śnieżkami do celu czy sprawdzić się w zabawie z reniferowymi obręczami.
W namiocie warsztatowym będzie można wykonać własne ozdoby świąteczne.
- Mamy ambicję, żeby w tym roku powstał najdłuższy w Lublinie łańcuch choinkowy podczas naszego jarmarku, więc zachęcam wszystkich, żeby znaleźli czas, zajrzeli do namiotu i kilka kolorowych ogniw do tego łańcucha dołączyli - mówi Bielecka.
Na jarmarku pojawią się także kolędnicy, którzy zaśpiewają kolędy sprzed stu lat. Pomiędzy stoiskami przejeżdżać będzie również "Wózek opowieści", czyli wędrowny teatr obrazów i dźwięków prezentujący ludowe historie związane ze świętami.
Dla dzieci przygotowano natomiast spektakl „Choinka i jej wigilijne kreacje” Teatru Mozaika. Zespół będzie również zapraszał do wspólnego dekorowania choinek.
W niedzielę 20 grudnia o godz. 17 ulicami Starego Miasta przejdzie świąteczna parada „Cuda na kiju”, której towarzyszyć będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Podróżniacy".
Przed jarmarkiem, 13 grudnia, Warsztaty Kultury zapraszają na „Sprawunki”, czyli Targi Wyjątkowych Rzeczy. Ponad 30 rękodzielników, rzemieślników i artystów będzie prezentować swoje wyroby, a wśród nich ceramikę, biżuterię i świąteczne ozdoby.
- Jarmark Świąteczny jest przez nas traktowany przede wszystkim jako miejsce, czas i okoliczność przywołania cudownych, fantastycznych wspomnień z dzieciństwa. Nie jest to pretekst przede wszystkim do handlu, ale do tego, żebyśmy się spotykali we wspólnej, przyjaznej, świątecznej atmosferze - mówi dyrektor Warsztatów Kultury Grzegorz Rzepecki.
Mikołajki, spacery i warsztaty dla rodzin
6 grudnia na lodowisku na Placu Litewskim zaplanowano mikołajkowe spotkanie z animacjami, konkursami, zdjęciami ze Świętym Mikołajem i słodkimi upominkami. Wydarzenie potrwa od godz. 12 do 16.
W programie znalazły się również spacery z przewodnikami, podczas których uczestnicy poznają świąteczne tradycje i historię Lublina. Zaplanowano osiem tras, w tym m.in. "Mikołajki z koziołkiem lubelskim" czy "Lublin pod gwiazdami".
Rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnych seansów filmowych, warsztatów plastycznych i kulinarnych. Wśród propozycji znalazło się tworzenie bombek, kartek, wianków i świątecznych dekoracji, a także wspólne przygotowywanie cebularzy w Regionalnym Muzeum Cebularza.
- Dla nas czas oczekiwania na Boże Narodzenie, to też czas spędzony z rodzinami. Chcemy w tym bardzo intensywnym i szybkim okresie troszeczkę zwolnić, zatrzymać się i przede wszystkim pobyć razem - mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. Społecznych.
Priorytetem bezpieczeństwo
W związku z organizacją wydarzeń w przestrzeni publicznej zapowiedziano dodatkowe zabezpieczenia. Obejmą one m.in. okolice Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i Placu Litewskiego.
- Z mojej strony potrzebne jest zapewnienie dla mieszkańców Lublina i niniejszym to chciałem państwu przekazać, że będzie bezpiecznie. Zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.
Jak podkreślił, część zmian w przestrzeni miejskiej została już wprowadzona.
- Zamknęliśmy już wjazd od Krakowskiego Przedmieścia. Budzi to różne emocje, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i to trzeba zrozumieć. Po dramatycznych wydarzeniach krakowskich wszystkie tego typu ryzykowne miejsca w przestrzeni miasta będą zabezpieczane - zapowiedział.
Zwiększy się również liczba patroli.
- Będziemy mieli w przestrzeni miasta, tam gdzie będzie dużo mieszkańców, dużo patroli policyjnych. Te patrole ponadnormatywne, opłacane przez miasto Lublin, uzgodnione zostały już z policją i strażą. Jest również wykorzystany system monitoringu do tego, żeby móc te przestrzenie dokładnie analizować od strony zagrożeń - mówił Żuk. - Co do bezpieczeństwa, podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by to zapewnić - dodał.
Władze miasta będą współpracować ze służbami również w zakresie kontroli wystawców. Osoby oferujące produkty na stoiskach mają posiadać identyfikatory, a w przypadku potrzeby kontaktu przygotowane zostaną odpowiednie kanały komunikacji.
Szczegółowy program Festiwalu Bożego Narodzenia oraz informacje o zapisach i zasadach udziału będą dostępne na stronie swieta.lublin.eu i stronach organizatorów.
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