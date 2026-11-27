Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreśla, że tegoroczny grudzień powinien być przede wszystkim czasem spotkań i budowania wspólnoty. Szczególnie po trudnym okresie związanym z alarmami i poczuciem niepokoju.

- Chciałbym, żebyśmy trochę okazali sobie więcej życzliwości, a też i takiego wzajemnego zrozumienia, żeby ta nasza lubelska wspólnota przeżywała te najbliższe tygodnie tak, jak one powinny wyglądać: i w wymiarze rodzinnym, i w wymiarze takim towarzyskim - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Autor: Mikołaj Borowiec

Świąteczne iluminacje i otwarcie lodowiska

Festiwal rozpocznie się 4 grudnia. Tego dnia o godz. 16 przed Ratuszem na Placu Łokietka rozświetlone zostaną świąteczne iluminacje. Następnie na Placu Litewskim odbędzie się pokaz łyżwiarski i oficjalne otwarcie lodowiska.

W tym roku przygotowano dwie tafle - główną o wymiarach 20 na 30 metrów oraz mniejszą - 10 na 10 metrów, przeznaczoną przede wszystkim dla dzieci i osób rozpoczynających naukę jazdy na łyżwach.

- Naszym głównym celem jest, podobnie jak w ubiegłym roku, stworzenie bezpiecznej, nowoczesnej, tętniącej życiem przestrzeni dla naszych mieszkańców - zarówno tych małych, jak i seniorów - mówił Maciej Wątróbka, prezes MOSiR Lublin.

Przy lodowisku działać będzie wypożyczalnia sprzętu oraz punkt serwisowy, w którym będzie można naostrzyć własne łyżwy. W pobliżu znajdzie się również strefa gastronomiczna.

Lodowisko będzie czynne codziennie od 4 grudnia do 14 lutego.

Autor: Mikołaj Borowiec

Jarmark na Starym Mieście. Będzie rękodzieło, muzyka i świąteczne zabawy

Jednym z głównych punktów festiwalu będzie jarmark świąteczny, który od 17 do 20 grudnia zagości w okolicach Trybunału Koronnego. Na odwiedzających czekać będzie kilkudziesięciu wystawców.

- Spośród blisko setki zgłoszeń wybraliśmy prawdziwe perełki i zadbaliśmy o to, żeby ta oferta była bardzo różnorodna. Dlatego będzie na państwa czekać kilkudziesięciu wystawców i wystawczyń z ofertą zarówno rękodzielniczych wyrobów, lokalnych przysmaków, aromatycznego grzańca - zapowiada Marzena Bielecka, koordynatorka jarmarku.

Jarmark nie będzie jednak wyłącznie miejscem zakupów. Organizatorzy przygotowali animacje, zabawy i warsztaty. Wśród atrakcji znajdzie się na przykład Chata Szczodrego, gdzie będzie można spróbować zimowych konkurencji, zakręcić kołem fortuny, rzucać śnieżkami do celu czy sprawdzić się w zabawie z reniferowymi obręczami.

W namiocie warsztatowym będzie można wykonać własne ozdoby świąteczne.

- Mamy ambicję, żeby w tym roku powstał najdłuższy w Lublinie łańcuch choinkowy podczas naszego jarmarku, więc zachęcam wszystkich, żeby znaleźli czas, zajrzeli do namiotu i kilka kolorowych ogniw do tego łańcucha dołączyli - mówi Bielecka.

Na jarmarku pojawią się także kolędnicy, którzy zaśpiewają kolędy sprzed stu lat. Pomiędzy stoiskami przejeżdżać będzie również "Wózek opowieści", czyli wędrowny teatr obrazów i dźwięków prezentujący ludowe historie związane ze świętami.

Dla dzieci przygotowano natomiast spektakl „Choinka i jej wigilijne kreacje” Teatru Mozaika. Zespół będzie również zapraszał do wspólnego dekorowania choinek.

W niedzielę 20 grudnia o godz. 17 ulicami Starego Miasta przejdzie świąteczna parada „Cuda na kiju”, której towarzyszyć będzie Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Podróżniacy".

Autor: Mikołaj Borowiec

Przed jarmarkiem, 13 grudnia, Warsztaty Kultury zapraszają na „Sprawunki”, czyli Targi Wyjątkowych Rzeczy. Ponad 30 rękodzielników, rzemieślników i artystów będzie prezentować swoje wyroby, a wśród nich ceramikę, biżuterię i świąteczne ozdoby.

- Jarmark Świąteczny jest przez nas traktowany przede wszystkim jako miejsce, czas i okoliczność przywołania cudownych, fantastycznych wspomnień z dzieciństwa. Nie jest to pretekst przede wszystkim do handlu, ale do tego, żebyśmy się spotykali we wspólnej, przyjaznej, świątecznej atmosferze - mówi dyrektor Warsztatów Kultury Grzegorz Rzepecki.

Autor: Mikołaj Borowiec

Mikołajki, spacery i warsztaty dla rodzin

6 grudnia na lodowisku na Placu Litewskim zaplanowano mikołajkowe spotkanie z animacjami, konkursami, zdjęciami ze Świętym Mikołajem i słodkimi upominkami. Wydarzenie potrwa od godz. 12 do 16.

W programie znalazły się również spacery z przewodnikami, podczas których uczestnicy poznają świąteczne tradycje i historię Lublina. Zaplanowano osiem tras, w tym m.in. "Mikołajki z koziołkiem lubelskim" czy "Lublin pod gwiazdami".

Rodziny będą mogły skorzystać z bezpłatnych seansów filmowych, warsztatów plastycznych i kulinarnych. Wśród propozycji znalazło się tworzenie bombek, kartek, wianków i świątecznych dekoracji, a także wspólne przygotowywanie cebularzy w Regionalnym Muzeum Cebularza.

- Dla nas czas oczekiwania na Boże Narodzenie, to też czas spędzony z rodzinami. Chcemy w tym bardzo intensywnym i szybkim okresie troszeczkę zwolnić, zatrzymać się i przede wszystkim pobyć razem - mówi Anna Augustyniak, zastępca prezydenta Lublina ds. Społecznych.

Autor: Mikołaj Borowiec

Priorytetem bezpieczeństwo

W związku z organizacją wydarzeń w przestrzeni publicznej zapowiedziano dodatkowe zabezpieczenia. Obejmą one m.in. okolice Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i Placu Litewskiego.

- Z mojej strony potrzebne jest zapewnienie dla mieszkańców Lublina i niniejszym to chciałem państwu przekazać, że będzie bezpiecznie. Zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie - mówi prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Jak podkreślił, część zmian w przestrzeni miejskiej została już wprowadzona.

- Zamknęliśmy już wjazd od Krakowskiego Przedmieścia. Budzi to różne emocje, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze i to trzeba zrozumieć. Po dramatycznych wydarzeniach krakowskich wszystkie tego typu ryzykowne miejsca w przestrzeni miasta będą zabezpieczane - zapowiedział.

Zwiększy się również liczba patroli.

- Będziemy mieli w przestrzeni miasta, tam gdzie będzie dużo mieszkańców, dużo patroli policyjnych. Te patrole ponadnormatywne, opłacane przez miasto Lublin, uzgodnione zostały już z policją i strażą. Jest również wykorzystany system monitoringu do tego, żeby móc te przestrzenie dokładnie analizować od strony zagrożeń - mówił Żuk. - Co do bezpieczeństwa, podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by to zapewnić - dodał.

Władze miasta będą współpracować ze służbami również w zakresie kontroli wystawców. Osoby oferujące produkty na stoiskach mają posiadać identyfikatory, a w przypadku potrzeby kontaktu przygotowane zostaną odpowiednie kanały komunikacji.

Szczegółowy program Festiwalu Bożego Narodzenia oraz informacje o zapisach i zasadach udziału będą dostępne na stronie swieta.lublin.eu i stronach organizatorów.

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