Studenci będą mogli wykorzystać doświadczenie twórców aplikacji mObywatel

- Bardzo byśmy chcieli na sam początek naszym studentom pewną podstawową wiedzę przekazać. Natomiast jesteśmy też zainteresowani pogłębioną taką współpracą. Studenci tworzą rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, korzystają z modeli językowych. Bardzo chętnie włączylibyśmy się i na poziomie dydaktycznym, na poziomie badawczym, między innymi w rozwój polskich modeli językowych czy stosowanie ich w rozwiązaniach, które tworzymy. - mówi prof. Marcin Gąsior, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Głównym celem porozumienia z Politechniką Lubelską jest kształcenie kadr przyszłości poprzez przekazywanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu projektowania, rozwijania i utrzymywania usług cyfrowego państwa.

- Potrzeba nam nowych osób, nowych kadr i tę kadrę chcielibyśmy razem z Politechniką Lubelską kształtować. Moglibyśmy kierować tych młodych ludzi do nas, do Centralnego Ośrodka Informatyki, bo faktycznie nasze rozwiązania to są już rozwiązania takie na skalę europejską. Nie ma dzisiaj drugiego takiego systemu tożsamości, jaki jest budowany w Polsce. W pierwszej kolejności studentów zaprosimy na praktyki. To jest pierwszy element już poznania i dotknięcia tej technologii. Drugi to wspólne wykłady, warsztaty. Liczymy na fakultatywne i zajęcia, w którym moglibyśmy opowiedzieć jak dzisiaj administracja publiczna kształtuje ten rynek pod kątem suwerenności cyberbezpieczeństwa. Też liczymy na współpracę z uczelnią, żeby kształtować nowe rozwiązania open source dla całej administracji publicznej – mówi Tomasz Stojek, dyrektor Pionu Operacji Centralnego Ośrodka Informatyki.

Na współpracy zyskają między innymi studenci takich kierunków studiów jak sztuczna inteligencja w biznesie, cyberbezpieczeństwo czy nowego kierunku - sztuczna inteligencja w energetyce.

Centralny Ośrodek Informatyki rozwija takie rozwiązania cyfrowe jak Profil zaufany, czy aplikacja mObywatel.

