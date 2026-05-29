Dzień Dziecka w muzeum. Najmłodsi mogą zobaczyć zabytkowe samochody

Arkadiusz Więsek
2026-05-29 10:34

Już w ten w Muzeum Samochodów Zabytkowych Jaro Garage będzie okazja spędzić czas w ramach nadchodzącego Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekają przejażdżki autkami, rzut paskiem klinowym oraz oglądanie zabytkowych samochodów. To będą dwa dni atrakcji i zabawy.

Muzeum zachęca do udziału.

Mamy tu wiele atrakcji. Będą jazdy małymi samochodzikami, rzut paskiem klinowym, można wejść sobie do straży pożarnej STARa, do szkolnego busa amerykańskiego. Będzie można wsiąść do i poczuć się jak dzieci są wożone w Stanach Zjednoczonych. Można usiąść także za kierownicą, czyli poczuć się jak kierowca takiego busa. Mamy też specjalnie takie zabawkowe dwa samochody, którymi dzieci będą mogły samodzielnie się poruszać - zachęca Janusz Nowicki z muzeum Jaro Garage.

W wydarzeniu można wziąć udział w sobotę i niedzielę od 30 do 31 maja. W godzinach od 10 do 18 przy ulicy Kasprowicza 32 w Lublinie.

