Skarbówka weźmie pod lupę zwroty butelek. Rekordziści muszą liczyć się z podatkiem

Urzędy skarbowe przyjrzą się zyskom z kaucjomatów?

Od paru miesięcy w naszym kraju funkcjonuje mechanizm kaucyjny, który dotyczy aluminiowych puszek, plastikowych butelek PET i wybranych pojemników szklanych. Mechanizm jest bardzo prosty i przejrzysty: przy zakupie konkretnych produktów doliczana jest opłata, którą konsumenci odbierają w momencie zwrotu pojemnika do odpowiedniego punktu w markecie.

Oddawanie butelek na stałe weszło w krew wielu obywatelom. Część z nich znalazła w tym jednak sprytny patent na dorabianie, gromadząc odpady pozostawione przez innych na ulicach czy w parkach. Internet obiegają relacje ludzi potrafiących wyciągnąć z maszyn nawet kilkaset złotych w ciągu jednego dnia. Właśnie w takich przypadkach pojawia się realne ryzyko nałożenia obowiązków podatkowych przez odpowiednie instytucje państwowe.

Przykładem niezwykłego zaangażowania w zbiórkę jest przypadek młodego chłopaka mieszkającego na co dzień w Krakowie. Nastolatek ustanowił absolutny rekord w zyskach ze zwrotu pustych opakowań, a uzyskana przez niego suma robi ogromne wrażenie na internautach. 15-latek z Krakowa pobił rekord systemu kaucyjnego. Kwota za zebrane butelki zwala z nóg

Kiedy nie musisz rozliczać się z oddanych butelek do kaucjomatu?

Specjaliści uspokajają, że zwrot własnych opakowań, za które osobiście uiściliśmy kaucję przy kasie, absolutnie nie generuje obowiązku podatkowego, ponieważ jest to tylko odzyskanie poniesionych kosztów. Problem zaczyna się w momencie, gdy ktoś zaczyna systematycznie znosić do automatów puszki znalezione w przestrzeni publicznej. Wtedy skarbówka może potraktować te wpływy jako czysty zarobek. Zgodnie z opinią doradców, takie pieniądze należy traktować jako przychód z innych źródeł i rzetelnie wpisać je do rocznej deklaracji PIT-36. Jeżeli proceder będzie miał charakter stały, urzędnicy mogą uznać to wręcz za niezarejestrowaną działalność gospodarczą.

Gdy ktoś dorabia kilkaset złotych dziennie codziennie przez cały rok, to już nie zbieracz-amator, tylko przedsiębiorca, nawet jeśli sam siebie tak nie postrzega. I nie ma tu znaczenia, że pieniądze "wypluwa" automat, każda taka transakcja zostawia ślad cyfrowy, a operatorzy systemu kaucyjnego prowadzą szczegółową ewidencję - zwrócił uwagę Piotr Juszczyk cytowany przez Fakt.

Stawki za zwrot pustych opakowań i puszek do automatów

Na rok 2026 ramy prawne nowego systemu przewidują następujące stawki za poszczególne pojemniki:

za opakowania PET o pojemności do 3 litrów otrzymamy 50 groszy,

za metalowe puszki o objętości do 1 litra odzyskamy 50 groszy,

szklane butelki wielorazowe do 1,5 litra to zwrot na poziomie 1 zł.

Aby odzyskać wpłacone pieniądze, klienci w ogóle nie muszą okazywać dowodu zakupu z kasy. Wymagane jest jedynie, by wrzucany do urządzenia produkt posiadał nienaruszony kod kreskowy oraz nadrukowane, oficjalne logo całego mechanizmu.

