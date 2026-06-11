Strażacy z województwa otrzymali środki na ochronę ludności i obronę cywilną. Jeszcze więcej niż przed rokiem

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- To naprawdę ogromne wsparcie. Część z tych środków trafi na zakup pojazdów takich może nie stricte ratowniczo-gaśniczych, a bardziej specjalistycznych. Na terenie województwa z tej kwoty powstanie pięć hal magazynowych, tak żebyśmy mogli ten sprzęt, zarówno strażacki, ale nawet szerzej sprzęt ochrony ludności magazynować. Budujemy również ujęcie wody w jednej z komend. Przygotowujemy się i działamy w obszarze ochrony ludności bardzo intensywnie. Nie tylko stricte działania, gaszenie pożarów czy miejscowe zagrożenia, ale przygotowujemy się na różnorakie zagrożenia, w szczególności te związane z warunkami pogodowymi, z niestabilną aurą - mówi nadbrygadier Zenon Pisiewicz, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

Jedno z największych dofinansowań trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

- Otrzymaliśmy w tym roku ponad 6,5 mln zł. Planujemy trzy inwestycje. Jest to budowa dwóch hal garażowo-magazynowych oraz modernizacja jednego z placów przy jednostce ratowniczo-gaśniczej w Bychawie. Planowany również jest zakup jednego busa do przewozu osób oraz zakup sprzętu logistycznego, wyposażenia dla ratowników – mówi brygadier Paweł Kasperek, Komendant Miejski PSP w Lublinie

W Świdniku zostanie zakupiony specjalistyczny samochód dronowy. Dzięki temu możliwe będzie obserwowanie z powietrza pożarów, np. lasów.

- Jednostka ratowniczo-gaśnicza w komendzie została wytypowana do ulokowania w niej grupy specjalistycznej ze specjalizacją drony. Będzie to jedyna jednostka w województwie lubelskim, czyli szybkie dotarcie dronami do różnych okolic, przestrzeni. Będziemy mogli w komfortowych warunkach zaglądać w te miejsca bez wykorzystania ludzi, tylko okiem drona - mówi brygadier Emilia Skoczylas, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

W tym roku województwo lubelskie otrzymało niecałe 300 mln zł na obronę cywilną i ochronę ludności. Połowa tych środków będzie przeznaczona na kontynuację projektów rozpoczętych w zeszłym roku, czyli obiekty doraźnego schronienia.

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