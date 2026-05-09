Strażacy wciąż dogaszają gigantyczne pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Akcja trwa już piątą dobę

Podziemne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej to główne wyzwanie

Kapitan Tomasz Stachyra, z lubelskiej Państwowej Straży Pożarnej, poinformował, że służby systematycznie, metr po metrze, przeszukują objęty pożarem obszar. Główną trudnością dla ratowników pozostają ukryte głęboko w systemach korzeniowych i torfie punkty zapalne, które mogą ponownie wywołać płomienie.

– Tam, gdzie pojawiają się zarzewia, strażacy zrywają ściółkę i przelewają ją wodą. W strefie pod ściółką temperatura jest wciąż bardzo wysoka –

Aby skutecznie identyfikować gorące punkty w podłożu, strażacy posiłkują się dronami wyposażonymi w kamery termowizyjne, które precyzyjnie określają lokalizację ukrytych zarzewi.

Śmigłowce wesprą strażaków w Puszczy Solskiej, jeśli pozwoli na to pogoda

Warunki atmosferyczne zadecydują o ewentualnym ponownym starcie dwóch śmigłowców gaśniczych w sobotę. Maszyny te mają za zadanie dostarczać i zrzucać wodę na obszary niedostępne z poziomu ziemi.

– To miejsca, do których strażacy nie mogli dotrzeć ani pieszo, ani sprzętem –

W akcji gaśniczej uczestniczy 130 wozów strażackich oraz około trzystu ratowników różnych formacji. Jeżeli sytuacja pożarowa zostanie trwale opanowana, część zaangażowanych sił wróci do swoich baz. Wówczas dowodzenie nad pozostałymi na miejscu zastępami obejmie komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z Biłgoraja.

Katastrofa lotnicza podczas gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej

We wtorkowy wieczór doszło do tragicznego w skutkach wypadku podczas operacji gaśniczej. Samolot typu Dromader, używany do zrzutów wody, uległ katastrofie, w wyniku której śmierć poniósł 65-letni pilot maszyny.

Zamojska Prokuratura Okręgowa przejęła prowadzenie śledztwa w tej sprawie. Zabezpieczono szczątki samolotu, które zostaną poddane szczegółowym ekspertyzom, mającym na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Puszcza Solska. Ogromny obszar chroniony dotknięty przez pożar

Puszcza Solska to rozległy kompleks borów sosnowych, rozciągający się na terenie Kotliny Sandomierskiej oraz Roztocza. Jest to teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych, obejmujący rezerwaty, parki krajobrazowe oraz obszary sieci Natura 2000 i miejsca ochrony rzadkich gatunków.

Specyfika tego ekosystemu, bogatego w torfowiska, sprawia, że pożary są tam niezwykle trudne do ugaszenia. Ogień, penetrując torf, potrafi rozwijać się pod powierzchnią ziemi przez długi czas, stanowiąc ciągłe zagrożenie ponownego wybuchu.

12

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie