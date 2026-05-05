Podróż Pendolino za "dyszkę". PKP ogłasza wyjątkową promocję

PKP Intercity obniża ceny na Dzień Dziecka 2026. Bilet za 10 zł

Podróżowanie składami PKP Intercity, w tym luksusowym Pendolino, już niebawem wyniesie zaledwie 10 złotych. Taka stawka to element okolicznościowej akcji przygotowanej przez narodowego przewoźnika z okazji tegorocznego Dnia Dziecka. Wyjątkowa taryfa obowiązuje wyłącznie 1 czerwca 2026 roku i dotyczy tras na terenie całego kraju. Warto podkreślić, że obniżka obejmuje każdą kategorię pociągów – od popularnych TLK i IC, przez EIC, aż po składy Express InterCity Premium (EIP). Złapanie tak taniej wejściówki wiąże się jednak z podróżą w wagonach drugiej klasy oraz koniecznością wyboru połączeń bezpośrednich, niewymagających przesiadek.

Kto kupi bilet za 10 zł? Zasady promocji dla młodzieży

Kto dokładnie łapie się na wspomnianą zniżkę? Oferta została skierowana do:

dzieci,

osób młodych w przedziale wiekowym od 4 do 16 lat.

To właśnie dla tej grupy docelowej spółka wyznaczyła dedykowaną pulę budżetowych przejazdówek. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 4 roku życia, podróżują pociągami całkowicie za darmo na podstawie standardowych przepisów, dlatego dziesięciozłotowa akcja celuje w nieco starszych podróżników.

Tanie bilety na Pendolino. Niska cena niezależnie od trasy

Największe emocje wśród podróżnych wzbudza dołączenie do akcji najszybszych składów na polskich torach, czyli pociągów Pendolino. Zastosowanie obniżki do tej kategorii oznacza, że młodzież może pokonywać setki kilometrów za symboliczną opłatę, bez względu na długość wybranej trasy. Stanowi to gigantyczną różnicę w porównaniu do regularnego cennika PKP, gdzie bilety na te konkretne połączenia są tradycyjnie najdroższymi pozycjami w siatce przewoźnika.

Gdzie kupić bilety za 10 zł? Wymagane dokumenty

Dystrybucja okolicznościowych wejściówek już ruszyła. Pasażerowie mogą nabyć je w kilku miejscach:

w tradycyjnych kasach na dworcach

w serwisie internetowym e-IC

za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej

Z zakupem nie warto zwlekać, ponieważ pula biletów za 10 zł jest ściśle limitowana. Szczęśliwcy, którym uda się upolować miejsce, muszą pamiętać o zabraniu w trasę dokumentu tożsamości weryfikującego wiek pasażera – może to być ważna legitymacja szkolna lub dowód osobisty. Konduktorzy będą to bezwzględnie sprawdzać. Brak odpowiedniego zaświadczenia podczas kontroli może skutkować nałożeniem opłaty wyrównującej do pełnej, standardowej ceny przejazdu.