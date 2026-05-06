Ogromny pożar trawi Puszczę Solską. Setki strażaków w akcji. "Płoną nasze ptaki"

Dramatyczny pożar w Puszczy Solskiej. Żywioł szaleje od 5 maja

Ogień pojawił się w okolicach Łukowej w powiecie biłgorajskim we wtorek 5 maja, około godziny 15:00. Żywioł zaatakował południowe obrzeża Roztoczańskiego Parku Narodowego, na terenie Puszczy Solskiej. Płomienie błyskawicznie zaczęły trawić kolejne tereny, a w środę rano bilans zniszczeń wynosił już ponad 300 hektarów spalonego lasu. Z ogniem walczą ogromne siły ratownicze. W działania zaangażowano ponad 300 strażaków z państwowych i ochotniczych jednostek, wspieranych przez specjalistyczny sprzęt gaśniczy, w tym śmigłowce oraz samoloty.

Trudna akcja w Puszczy Solskiej. Zamknięto wstęp do Roztoczańskiego Parku Narodowego

Działania służb gaśniczych są ekstremalnie skomplikowane z powodu panujących warunków atmosferycznych i ukształtowania terenu. Brak opadów, porywisty wiatr i gęsta struktura lasu sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się płomieni, które z łatwością przenoszą się na korony drzew. W obliczu tego zagrożenia, władze Roztoczańskiego Parku Narodowego podjęły decyzję o wprowadzeniu absolutnego zakazu wstępu na podległe im tereny.

Służby apelują o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń i unikanie okolic pożaru, by nie przeszkadzać w ratowaniu unikatowego fragmentu Lubelszczyzny. Zabezpieczenie terenu ma kluczowe znaczenie dla zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. W galerii poniżej znajdziecie fotografie Puszczy Solskiej sprzed pożaru oraz w jego trakcie, zachęcamy do sprawdzenia.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Puszcza Solska płonie. Pożar niszczy perłę Lubelszczyzny [ZDJĘCIA]

8

Puszcza Solska. Dawniej zielone serce Lubelszczyzny, teraz zgliszcza

Puszcza Solska od lat stanowi jeden z najbardziej imponujących kompleksów leśnych w regionie, słynący z rozległych borów sosnowych, urokliwych torfowisk oraz obszarów bagiennych. Do momentu wybuchu pożaru ten unikalny teren wyróżniał się ogromnym znaczeniem dla ekosystemu:

stanowił schronienie dla licznych gatunków zwierząt i ptaków,

był chroniony w ramach europejskiej sieci Natura 2000,

przyciągał turystów swoimi niezwykłymi walorami krajobrazowymi.

Zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i odwiedzających, puszcza uosabiała ideę "dzikiej Polski" – cichej, nieprzerwanej zieleni rozciągającej się po horyzont. Obecny kataklizm brutalnie niszczy ten wizerunek. Na miejscu dawnych borów i wilgotnych łąk unosi się teraz gęsta chmura dymu, dostrzegalna z odległości wielu kilometrów. Walka z żywiołem trwa, a zaangażowane w nią siły zmagają się z niezwykle trudnymi warunkami operacyjnymi na ziemi i w powietrzu.

Puszcza Solska. Ekologiczna katastrofa w sercu lasu

Trwający pożar Puszczy Solskiej to nie tylko zniszczenia widoczne gołym okiem, ale przede wszystkim głęboki kryzys całego ekosystemu. Płomienie pochłaniają nie tylko drzewostan, lecz także warstwę podszytu, torfowiska oraz miejsca życia wielu gatunków: od ptaków po drobne ssaki.

To nie jest tylko pożar drzew. To dramat całego ekosystemu: siedlisk ptaków, zwierząt, miejsc, które tworzyły tę puszczę przez dziesiątki lat. Płoną nasze lasy. Płoną nasze ptaki - relacjonowali ornitolodzy, cytuje portal Onet.pl.

Wielki pożar lasów na w woj. lubelskim

11