To imię otrzymywały dzieci o kręconych włosach. Nosi je ponad 2 tys. osób w Polsce

Powrót do imion sprzed lat

W Polsce istnieje wiele imion, które dziś są rzadko spotykane, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu cieszyły się sporą popularnością. Część z nich ma bardzo stare korzenie i niezwykłe znaczenia związane z wyglądem, charakterem lub dawnymi wierzeniami. Obecnie rodzice coraz częściej wracają do takich oryginalnych imion, szukając dla swoich dzieci czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. Jednym z takich zapomnianych imion jest Kryspin, które według etymologii wiązało się z kręconymi włosami.

Kryspin: znaczenie i pochodzenia imienia

Imię Kryspin wywodzi się z języka łacińskiego. Pochodzi od słowa "crispus", które oznacza "kędzierzawy", "kręcony" lub "falowany". W dawnych czasach mogło być więc nadawane dzieciom wyróżniającym się burzą loków lub charakterystycznymi falowanymi włosami. Do Polski imię trafiło za sprawą tradycji chrześcijańskiej i kultu świętych Kryspinów. Najbardziej znani byli święci Kryspin i Kryspinian - patroni szewców, rzemieślników i pracujących rękami.

Kryspin w Polsce

Choć imię Kryspin jest dziś rzadko spotykane, nadal pozostaje obecne w polskich rejestrach. Według najnowszych danych nosi je ponad 2 tysiące mężczyzn w Polsce. W ostatnich latach nie jest to jednak imię często wybierane przez rodziców. W 2025 roku nazwano tak tylko 2 chłopców, a kilka lat wcześniej w 2020 r. jedynie 14.

Najpopularniejsze imiona w Polsce

Wybór imienia dla dziecka od lat pokazuje zmieniające się trendy i upodobania rodziców. W Polsce wciąż dużą popularnością cieszą się zarówno klasyczne, ponadczasowe imiona, jak i te nowocześniejsze, inspirowane kulturą popularną czy zagranicznymi trendami. Co roku publikowane zestawienia pokazują, które imiona najczęściej trafiają do aktów urodzenia, a które stopniowo tracą na znaczeniu.