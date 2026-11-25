Postępowanie wszczęto 24 listopada 2026 roku. Dotyczy ono zdarzeń, do których miało dochodzić w nieustalonym czasie, najpóźniej do 13 października tego roku. Śledczy badają podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 247 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego znęcania się nad osobami prawnie pozbawionymi wolności.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie, sprawę zainicjowano z urzędu 15 października, po emisji reportażu telewizyjnego i publikacji prasowej. Przytoczone w nich relacje byłych wychowanków wskazywały na stosowanie niedozwolonych form przemocy, w tym bicie — także pałką — przetrzymywanie w izolatce oraz zmuszanie do wielogodzinnego froterowania podłóg w nocy.

Przed wszczęciem śledztwa prokurator sprawdził, czy wcześniej prowadzono postępowania dotyczące tych zdarzeń. Zwrócił się także do Ministerstwa Sprawiedliwości o dokumentację kontroli schroniska, zaleceń i skarg. Rozpytano również obecnego dyrektora placówki. Prokuratura wystąpiła do TVN S.A. i autora reportażu o pełny zapis materiału oraz pomoc w nawiązaniu kontaktu z byłymi wychowankami, którzy w nim wystąpili.

Dotychczasowe czynności nie pozwoliły ustalić personaliów wszystkich osób, które mogły zostać pokrzywdzone. Prowadzenie większości śledztwa powierzono Wydziałowi Kryminalnemu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Prokurator zachował wyłączne kompetencje m.in. do przedstawiania i zmiany zarzutów oraz zamknięcia postępowania.

Śledczy będą ustalać tożsamość byłych wychowanków i szczegółowo ich przesłuchiwać. Zabezpieczą też dokumentację pobytową, medyczną i kadrową dotyczącą podopiecznych oraz pracowników ochrony.