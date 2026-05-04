„Śmietanka najlepszych operatorów w Lublinie”. Przyjechali na warsztaty kardiologii interwencyjnej

Tanecznym krokiem poszli po rekord - w Lublinie poloneza tańczyło ponad 600 par!

- To najtrudniejsza dziedzina w kardiologii interwencyjnej wymagająca największych umiejętności. Wspólnie wypracowujemy nowe strategie, nowe sposoby postępowania i uczymy się, żeby w tych najtrudniejszych przypadkach dać sobie radę. Mamy tutaj różne techniki. Ważne jest to, że nasza Klinika Kardiologii, pracownia hemodynamiki jest ośrodkiem referencyjnym. My używamy wszystkich technik dostępnych na świecie. No i dzięki takim warsztatom także się rozwijamy i podnosimy nasze kwalifikacje - mówi dr hab. n. med. Grzegorz Sobieszek, kierownik Kliniki Kardiologii z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Na warsztaty do Lublina przyjechali specjaliści między innymi z Japonii, Czech czy Włoch, a także z Polski. Wspólnie wykonują zabiegi i omawiają je z innymi specjalistami, którzy są obecni na sali, ale także łączą się on-line.

- Przyjechałem tutaj na warsztaty, ponieważ zebrała się śmietanka najlepszych operatorów CTO. Będą zapewne prezentowane najtrudniejsze zabiegi i jest szansa, żeby poznać nowe techniki udrażniania przewlekłych niedrożności - mówi dr hab. n. med. Bogumił Ramotowski ze Szpitala Grochowskiego w Warszawie.

W Lubelskim szpitalu rocznie wykonywanych jest około stu zabiegów CTO, czyli udrożniania przewlekłych zamknięć naczyń wieńcowych.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: