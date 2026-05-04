Dwie nastolatki na jednej hulajnodze wjechały w auto. Nagranie mrozi krew w żyłach

Groźne zderzenie na przejeździe

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 20.00. Do łukowskiej Komendy Policji zgłosił się 25-letni mieszkaniec gminy Krzywda, który poinformował o kolizji drogowej. Z jego relacji wynikało, że kierując Oplem zderzył się z dwiema nastolatkami jadącymi jedną hulajnogą elektryczną.

Jak ustalili policjanci, 14-letnia łukowianka kierowała hulajnogą i przewoziła swoją 15-letnią koleżankę. Gdy dziewczęta przejeżdżały przez przejazd dla rowerzystów na ul. 11 Listopada, uderzyły w bok jadącego samochodu. Siła zderzenia sprawiła, że obie upadły na jezdnię.

Na szczęście bez poważnych obrażeń

Choć całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, jego skutki okazały się mniej dramatyczne. 14-latka doznała jedynie niegroźnych zadrapań, natomiast jej starsza koleżanka wyszła z kolizji bez szwanku.

Po zdarzeniu mama jednej z nastolatek podpisała oświadczenie i zobowiązała się do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego auta. Mimo to kierowca uznał, że sprawa powinna zostać zgłoszona policji. Teraz mundurowi wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia, przesłuchają świadków i ustalą jego przebieg oraz przyczyny.

Policja publikuje nagranie i przypomina przepisy

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Policja zdecydowała się opublikować nagranie, aby pokazać, jak niebezpieczne mogą być takie sytuacje i jak łatwo może dojść do tragedii.

Funkcjonariusze ponownie przypominają, że hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do przewozu tylko jednej osoby, a przewożenie pasażerów jest zabronione. Jak podkreślają, mimo licznych apeli wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem użytkowników tych pojazdów.

Hulajnogi elektryczne są szybkim i wygodnym środkiem transportu, jednak ich użytkownicy należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dlatego powinni szczególnie dbać o bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i innych. Niewłaściwe zachowanie na drodze może stanowić zagrożenie nie tylko dla nich samych, ale również dla pieszych, dla których zderzenie z rozpędzoną hulajnogą może skończyć się poważnymi obrażeniami.

