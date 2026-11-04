Śmiertelny wypadek pod Lublinem. Mężczyzna nie żyje

Na szlaku kolejowym między Lublinem a Nałęczowem, w miejscowości Miłocin, doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny na torach. Służby pod nadzorem prokuratury prowadzą na miejscu czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii oraz identyfikację ofiary. Wiadomo już, że maszynista prowadzący skład był trzeźwy.

Jak przekazała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, w zdarzeniu brał udział pociąg PKP Intercity kursujący w relacji Rzeszów Główny – Bydgoszcz Główna.

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W związku z wypadkiem spółki PKP Intercity oraz Polregio uruchomiły dla pasażerów zastępczą komunikację autobusową. Dodatkowo wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w pociągach Kolei Mazowieckich i PKP Intercity na trasie od Dęblina do Warszawy Zachodniej. Problemy na torach mogą wywołać opóźnienia składów, w tym między innymi pociągów IC „Zamoyski”, „Zielonogórzanin” oraz „Kujawiak”.

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Według informacji przekazanych przez Polregio całkowicie odwołano dwa połączenia na trasie Nałęczów – Lublin oraz w kierunku powrotnym. Opóźnione są również dwa składy jadące z Dęblina do Chełma, a także jeden pociąg kursujący na odcinku Chełm – Lublin.