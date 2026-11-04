W płonącym domu znaleziono ciało. Tragedia w województwie lubelskim

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie we wtorek, 3 listopada, około godziny 23. Informacja dotyczyła płonącego domu mieszkalnego w miejscowości Masłomęcz. Pod wskazany adres niezwłocznie wysłano zastępy straży pożarnej oraz policyjny patrol, którego zadaniem było zabezpieczenie terenu wokół prowadzonej akcji ratowniczej.

W trakcie działań gaśniczych wewnątrz objętego ogniem obiektu ratownicy natrafili na zwłoki 66-letniego mężczyzny.

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Kiedy strażacy ugasili płomienie, do pracy na pogorzelisku przystąpili śledczy. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności procesowe i zabezpieczają ślady oraz materiał dowodowy, co pozwoli na dokładne ustalenie przyczyn tego tragicznego w skutkach pożaru.

Z informacji przekazanych przez asp. szt. Edytę Krystkowiak z hrubieszowskiej policji wynika, że funkcjonariusze szczegółowo wyjaśniają obecnie wszystkie okoliczności tego wypadku.